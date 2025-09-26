Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
OPINION

Трамп не змінив позицію, він визнав реальність

Микола Княжицький
26 вересня, 2025 п'ятниця
20:04
Погляд

Трамп тепер краще знає про ситуацію на фронті, поточний стан російської економіки та причини війни – так описують західні медіа зміну в риториці американського президента, яку ми побачили цього тижня

Зміст

Чи це дійсно так, може сказати лише сам Трамп, але спробуймо розібратись, що могло сприяти таким змінам.

1. Коли Трамп лише розпочав свою другу президентську каденцію, було очевидно, що він не вірив у здатність України до опору. Про це говорили майже прямим текстом: Росія має всього більше: населення, території та грошей. Тож воювати проти неї немає сенсу, адже Україна не витримає тиску надзвичайно потужної Росії і все одно програє. Програвати ніхто не любить, тож Трамп обрав собі сторону переможця, в якості якого він безумовно сприймав Росію.

Путін підживлював таке сприйняття збільшенням атак на українські міста та обіцянками неймовірного літнього наступу, після якого від України не залишиться і сліду.

У вересні прийшов час підбивати підсумки, і всім стало очевидним: Росія, зі всіма своїми безмежними ресурсами – шахедами, калібрами і сотнями тисяч платних найманців – за декілька місяців не досягла нічого. Тобто військова сила Росії – це здебільшого міф, адже справді сильні країни здатні швидко перемогти слабшого і меншого супротивника.

Читайте також: США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей

2. Ще одним відкриттям для Дональда Трампа, скоріш за все, стало усвідомлення, що це не війна за території.

Путін не воює за Краматорськ чи Мелітополь. Його цілі – перерозподіл сфер впливу, де Росія займатиме особливе місце в Європі та світі. Нашій країні в цьому плані відведена лише роль показової жертви. Швидке знищення української незалежності, встановлення в Києві маріонеткового проросійського уряду та перетворення України на "дружню країну" типу Білорусі мало продемонструвати всім, хто сумнівався, обґрунтованість претензій Росії на нову роль у світі.

Після усвідомлення цього в адміністрації Трампа, схоже, інакше почали сприймати цю війну та "успіхи" Росії. Дійсно, Путін ціною неймовірних втрат людей і техніки, заплативши величезну ціну, зумів за ці кілька місяців після інавгурації захопити декілька сіл. Якби це була війна за території, це можна було б назвати успіхом. Але Путін воює не за села. А тому колосальні втрати – десятки тисяч загиблих та мільярди витрачених на війну коштів – не наблизили його ні на крок до досягнення стратегічних цілей.

3. Війна проти України мала кілька окремих стадій.

Перша частина повномасштабного вторгнення мала бути бліцкригом з митою швидкого знищення української незалежності. Цю фазу Україна виграла – країна зберегла незалежність, відкинула російські війська від Києва та Харкова, звільнила Херсон.

Будь-який розумний глава держави зробив би з цього висновки й припинив би програшну для себе війну. Але зацикленість Путіна на Україні змусила його продовжувати. Війну, яку виграти йому неможливо, і чим довше вона триває, тим далі він не лише від "нової Ялти", а навіть від "нового Мінська".

Читайте також: Трамп вважає, що Україна поверне свої території

Очевидно, саме це усвідомлення призвело до певної зміни ставлення Трампа до Путіна, європейців та України. Тепер навіть у Білому домі розуміють загальну програшність стратегії Путіна та беззмістовність продовження війни. Україна вже ніколи, у жодному стані, не буде дружньою до Росії. 

Ані Європа, ані сам Трамп не збираються вести з Путіним діалоги про розподіл сфер впливу у світі – тобто про те, що він називає "усуненням першопричин конфлікту". А отже, фраза "хай віддадуть хоча б Краматорськ" не має жодного практичного сенсу і використовується лише для того, щоб вчергове обманути американського президента та виграти час.

Зараз триває стадія війни на виснаження. Це війна, яка виснажує й Росію. Оголошене цього тижня російським урядом підвищення податків означає, що вона планує й далі воювати. Адже якщо ти збираєшся припинити війну, тобі не потрібно збільшувати податки. Дональд Трамп знову каже, що це безглуздя, і вимагає від Путіна припинити війну.

"Це не зміна позиції, це визнання реальності", – так прокоментував заяви Дональда Трампа віцепрезидент США Джей Ді Венс. Хотілося б вірити, що таке визнання американцями реальності допоможе реально підсилити Україну, щоб справді завершити цю війну.

Джерело

Про автораМикола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
деокупація України
Читайте також:
Ганна Гопко
Автор Оксана Ліховід
25 вересня, 2025 четвер
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
ЗСУ, зброя
Автор Олександр Калініченко
25 вересня, 2025 четвер
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
Київ
+10.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
19:59
шахед
РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: рух дронів
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
17:26
Віталій Зайченко
Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
17:04
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку
16:59
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV