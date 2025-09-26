Чи це дійсно так, може сказати лише сам Трамп, але спробуймо розібратись, що могло сприяти таким змінам.

1. Коли Трамп лише розпочав свою другу президентську каденцію, було очевидно, що він не вірив у здатність України до опору. Про це говорили майже прямим текстом: Росія має всього більше: населення, території та грошей. Тож воювати проти неї немає сенсу, адже Україна не витримає тиску надзвичайно потужної Росії і все одно програє. Програвати ніхто не любить, тож Трамп обрав собі сторону переможця, в якості якого він безумовно сприймав Росію.

Путін підживлював таке сприйняття збільшенням атак на українські міста та обіцянками неймовірного літнього наступу, після якого від України не залишиться і сліду.

У вересні прийшов час підбивати підсумки, і всім стало очевидним: Росія, зі всіма своїми безмежними ресурсами – шахедами, калібрами і сотнями тисяч платних найманців – за декілька місяців не досягла нічого. Тобто військова сила Росії – це здебільшого міф, адже справді сильні країни здатні швидко перемогти слабшого і меншого супротивника.

Ще одним відкриттям для Дональда Трампа, скоріш за все, стало усвідомлення, що це не війна за території.

Путін не воює за Краматорськ чи Мелітополь. Його цілі – перерозподіл сфер впливу, де Росія займатиме особливе місце в Європі та світі. Нашій країні в цьому плані відведена лише роль показової жертви. Швидке знищення української незалежності, встановлення в Києві маріонеткового проросійського уряду та перетворення України на "дружню країну" типу Білорусі мало продемонструвати всім, хто сумнівався, обґрунтованість претензій Росії на нову роль у світі.

Після усвідомлення цього в адміністрації Трампа, схоже, інакше почали сприймати цю війну та "успіхи" Росії. Дійсно, Путін ціною неймовірних втрат людей і техніки, заплативши величезну ціну, зумів за ці кілька місяців після інавгурації захопити декілька сіл. Якби це була війна за території, це можна було б назвати успіхом. Але Путін воює не за села. А тому колосальні втрати – десятки тисяч загиблих та мільярди витрачених на війну коштів – не наблизили його ні на крок до досягнення стратегічних цілей.

3. Війна проти України мала кілька окремих стадій.

Перша частина повномасштабного вторгнення мала бути бліцкригом з митою швидкого знищення української незалежності. Цю фазу Україна виграла – країна зберегла незалежність, відкинула російські війська від Києва та Харкова, звільнила Херсон.

Будь-який розумний глава держави зробив би з цього висновки й припинив би програшну для себе війну. Але зацикленість Путіна на Україні змусила його продовжувати. Війну, яку виграти йому неможливо, і чим довше вона триває, тим далі він не лише від "нової Ялти", а навіть від "нового Мінська". Читайте також: Трамп вважає, що Україна поверне свої території

Очевидно, саме це усвідомлення призвело до певної зміни ставлення Трампа до Путіна, європейців та України. Тепер навіть у Білому домі розуміють загальну програшність стратегії Путіна та беззмістовність продовження війни. Україна вже ніколи, у жодному стані, не буде дружньою до Росії. Ані Європа, ані сам Трамп не збираються вести з Путіним діалоги про розподіл сфер впливу у світі – тобто про те, що він називає "усуненням першопричин конфлікту". А отже, фраза "хай віддадуть хоча б Краматорськ" не має жодного практичного сенсу і використовується лише для того, щоб вчергове обманути американського президента та виграти час.

Зараз триває стадія війни на виснаження. Це війна, яка виснажує й Росію. Оголошене цього тижня російським урядом підвищення податків означає, що вона планує й далі воювати. Адже якщо ти збираєшся припинити війну, тобі не потрібно збільшувати податки. Дональд Трамп знову каже, що це безглуздя, і вимагає від Путіна припинити війну.