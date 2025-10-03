РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Група "Нафтогаз".

Зазначається, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині ворог випустив 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину з них вдалося збити.

Внаслідок цієї атаки значна кількість об’єктів пошкоджена. Деякі руйнування критичні. Фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

"Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.