Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 2 жовтня

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 21:10 військові попередили про дрони з Черкаської курсом на Київську область. Також БПЛА рухався в напрямку Полтави.

О 21:25 були пуски КАБ на Сумщину.

О 21:39 БПЛА помітили на Київщині, вони рухалися в напрямку Житомирщини. Через хвилину зафіксували пуски КАБ на Донеччину.

О 22:13 група дронів рухалася на Обухів, а через 15 хвилин – на Київ.

О 22:30 безпілотники з Київщини рухалися на Житомирщину.

Новина оновлюватиметься...