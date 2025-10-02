Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 2 жовтня
Російська армія ввечері четверга 2 жовтня запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
О 21:10 військові попередили про дрони з Черкаської курсом на Київську область. Також БПЛА рухався в напрямку Полтави.
О 21:25 були пуски КАБ на Сумщину.
О 21:39 БПЛА помітили на Київщині, вони рухалися в напрямку Житомирщини. Через хвилину зафіксували пуски КАБ на Донеччину.
О 22:13 група дронів рухалася на Обухів, а через 15 хвилин – на Київ.
О 22:30 безпілотники з Київщини рухалися на Житомирщину.
Новина оновлюватиметься...
