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OPINION

Геноцид для Нацбанку, або Просто позика з російським паспортом

Борис Бабін
30 липня, 2024 вiвторок
18:02
Погляд Борис Бабін

Іноді українські журналісти-розслідувачі все ж видають дуже корисні сюжети. Як-от, свіже від "Схем" щодо клану Манучарових

Зміст

Там, де татко Андрій, колишній голова "Укрморпорту", не просто мешкає з "кримським російським паспортом" в Туреччині, але й контролює українські мережі "мікропозик", такі як "Просто Позика" та "Тайм Кредит".

Через які прямо зараз бенефіціари прокручують на підконтрольній уряду України території сотні мільйонів, та очевидно не задорого надають спецслужбам агресора унікальну "клієнтську базу" боржників.

Там, де Нацбанку України все це цілком ок.

Та там, де син Іван в окупованому Криму є не просто "депутатом держради", але й "лівою рукою" Константинова та узагалі є ключовою фігурою у сфері "просування російського мобільного зв'язку та інтернету" через сумнозвісну "Міранду".

До речі, там у "засновниках", "Міранди" як прокладка від російських "гігантів телефонії" саме така собі "судноплавна компанія" записана.

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Наша Association of Reintegration of Crimea багаторазово писала про Манучарова-молодшого.

Звісно, окупантам ок, що його батько платить в Україні податки — бо там кожна манучарівська гривня до Нацбанку дає Кремлю кривавий зиск вдесятеро, якщо не в сто.

До речі, якраз 29 липня "політичний хресний" Манучарова-молодшого Константинов взяв активну участь у шабаші "русского міра" в Севастополі, на якому кремлівські колаборанти та інші нацисти запропонували офіційно карати за: 1) те, що людина називає себе українцем за національністю; 2) те, що, людина хоча б колись хоч щось сказала чи написала українською; 3) те, що людина просто скаже вголос про факт існування окремого українського народу.

Цей геноцид друзі Манучарових, що мають, нагадаю, такі очевидно міцні зв'язки та "дах" у Нацбанку, планують проводити у такому собі "федеральному законі" "про триєдиний русскій народ", під який, звісно, агресор й свій кримінальний кодекс буде міняти.

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Ну а ми як завжди, "в офіційну відповідь" плануємо чергові київські кава-брейки професійних кримців в "Редісоні" та "Хілтоні" щодо обговорення когнітивної деокупації.

Себто такої собі когнітивної деокупації "силою думки" та звісно за бюджетний кошт.

Отож.

Історія Манучарових — ще не останнє цікаве та резонансне розслідування щодо осіб, про які писала АРК.

Скоро буде ще одне.

Термоядерне.

Порівняно з яким манучарівські мільйони це так, "дрібні пелюстки".

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
НБУ
Крим
Війна з Росією
окуповані території
колаборанти
русскій мір
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