Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
OPINION

Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна

Роман Вибрановський
11 жовтня, 2025 субота
12:06
Погляд

У минулі роки після обстрілів росіян енергетики паралельно включались їх пропагандисти, які звинувачували уряд у відсутності світла. Це було цинічно і насправді не дуже ефективно

Зміст

Після останніх обстрілів росіян я теж помітив активізацію пропагандистів. "Зіма станєт прігаворам украінє", - теж не дуже ефективно і дещо смішно. 

Але потім включились українські інформаційні майданчики, які почали формулювати "винних" серед політиків (які потенційно можуть гратися на виборах, коли б вони не були). 

В хід йде blame game "Хто не захистив систему на 100%".

На 100% захистити систему не можна. Є ті, хто відповідає за свої напрямки. Хтось зробив роботу, а хтось ні. 

Читайте також: Терор Росії: гарантованого захисту не буває

Але в політичній вже дискусії все це втрачається. Замість чесного розбору (який потрібен) емоційні звинувачення (цитата: "політик Х — умніца політик Y - чмо конченное"). 

І це вже зовсім не смішно. Бо, як завжди, розмова в такому тоні розмиває фокус і підважує довіру як таку. І медіа в цьому звинувачувати не можна, займаються цим якраз інформаційні майданчики, щедро оплачені … вже навіть не знаю ким, за умови залежного бюджету від партнерів. 

Фото шматка ракети з однієї підстанцій, зруйнованих росіянами, зняте наприкінці 22 року. Три (!) роки росіяни бомбардують українську енергосистему рекордною кількістю ракет, дронів, артилерії. Два з них ми трималися, щоб не накидати одне на одного. Не втрималися.

Джерело

Про автора. Роман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
російські фейки
Енергетика
Актуальне
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
13:32
На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
13:26
У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
13:05
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
12:51
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
12:15
Оновлено
Костянтин Кудо (Ганич)
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
PR
Все разом Перевага
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
10:04
OPINION
Блекаут нас точно не зламає
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
07:31
Огляд
Гетьман без держави, але з Конституцією: 353 роки від народження Пилипа Орлика
07:30
Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
07:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
07:01
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
06:51
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
00:42
Дональд Трамп
США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
Більше новин
