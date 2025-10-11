Після останніх обстрілів росіян я теж помітив активізацію пропагандистів. "Зіма станєт прігаворам украінє", - теж не дуже ефективно і дещо смішно.

Але потім включились українські інформаційні майданчики, які почали формулювати "винних" серед політиків (які потенційно можуть гратися на виборах, коли б вони не були).

В хід йде blame game "Хто не захистив систему на 100%".

На 100% захистити систему не можна. Є ті, хто відповідає за свої напрямки. Хтось зробив роботу, а хтось ні. Читайте також: Терор Росії: гарантованого захисту не буває Але в політичній вже дискусії все це втрачається. Замість чесного розбору (який потрібен) емоційні звинувачення (цитата: "політик Х — умніца політик Y - чмо конченное").

І це вже зовсім не смішно. Бо, як завжди, розмова в такому тоні розмиває фокус і підважує довіру як таку. І медіа в цьому звинувачувати не можна, займаються цим якраз інформаційні майданчики, щедро оплачені … вже навіть не знаю ким, за умови залежного бюджету від партнерів.