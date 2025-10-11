Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
У минулі роки після обстрілів росіян енергетики паралельно включались їх пропагандисти, які звинувачували уряд у відсутності світла. Це було цинічно і насправді не дуже ефективно
Після останніх обстрілів росіян я теж помітив активізацію пропагандистів. "Зіма станєт прігаворам украінє", - теж не дуже ефективно і дещо смішно.
Але потім включились українські інформаційні майданчики, які почали формулювати "винних" серед політиків (які потенційно можуть гратися на виборах, коли б вони не були).
В хід йде blame game "Хто не захистив систему на 100%".
На 100% захистити систему не можна. Є ті, хто відповідає за свої напрямки. Хтось зробив роботу, а хтось ні.
Читайте також: Терор Росії: гарантованого захисту не буває
Але в політичній вже дискусії все це втрачається. Замість чесного розбору (який потрібен) емоційні звинувачення (цитата: "політик Х — умніца політик Y - чмо конченное").
І це вже зовсім не смішно. Бо, як завжди, розмова в такому тоні розмиває фокус і підважує довіру як таку. І медіа в цьому звинувачувати не можна, займаються цим якраз інформаційні майданчики, щедро оплачені … вже навіть не знаю ким, за умови залежного бюджету від партнерів.
Фото шматка ракети з однієї підстанцій, зруйнованих росіянами, зняте наприкінці 22 року. Три (!) роки росіяни бомбардують українську енергосистему рекордною кількістю ракет, дронів, артилерії. Два з них ми трималися, щоб не накидати одне на одного. Не втрималися.
Про автора. Роман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе