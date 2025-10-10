Перша, очікуючи, що тепер блекаути будуть у Москві. Не будуть. Звісно, частина цих людей просто політично вмотивовано хейтять Зеленського, ловлячи того за язик. Навіщо президент таке казав, то інше питання. Але ж здоровий глузд має бути присутнім. І ми маємо розуміти, що немає у нас спроможностей, навіть якби дали томагавки, вимкнути світло в Москві. Просто немає. І саме тому, що наші можливості незрівнянні, Україна і має вести війну асиметрично.

І саме тому, до речі, нам було набагато вигідніше енергетичне перемир’я, ніж росіянам. Бо вплив цих ударів на нашу економіку і на економіку Росії не порівнянний. Бо лоб в лоб ми програємо. Якщо, звісно, Бєлгород не вважати всією Росією. І тиск дефіциту електроенергії на українську інфляцію, наприклад, набагато сильніший, ніж тиск дефіциту нафтопродуктів на російську. Так, в Росії зросла вартість бензину. І це призвело до зростання інфляції з 8,01% до 8,08%. Радикально. А от частка вартості електроенергії в українських товарах набагато вища, ніж транспортний складник і тому ми бачили прискорення інфляції минулого року. І зараз ми маємо розуміти, що атаки росіян на нашу енергосистему приведуть і до певного тиску на ціни. І росіяни це знають. І в тому числі тому продовжують свої атаки.

І ми маємо зберігати спокій і розуміння ситуації, щоб не мати цих завищуваних очікувань і розчарувань. У росіян є сильні сторони. І вони ними, звісно, користуються.

Другий тип людей — це ті, які починають хейтити всіх підряд за те, що росіянам вдалось відключити світло. Мотивуючи це тим, що оскільки робили захисні споруди, то світло не мало б виключатися. Читайте також: Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість Серйозно? Це якесь магічне мислення на рівні дитячого садочку. Де є я в "домікє". І де якщо ти в цьому "домікє", то тобі точно нічого не страшно. Які б захисні споруди не будували, фіг вони допоможуть від прямого прильоту балістики. Не допоможуть. Можуть зменшити втрати, мінімізувати їх – так. Але ефект все одно буде. І власне ефект ми й спостерігаємо. Основні руйнування викликані саме прильотом балістики. Яку раніше росіяни так активно не застосовували при атаках на енергетичну інфраструктуру Києва. Зараз от застосували.

При цьому маємо зазначити, що не на порожньому місці були ці публікації в західній пресі, де вони писали про модернізацію російської балістики. Яку тепер набагато важче збивати Патріотам. Тому навіть у Києві долітають ці іскандери.

Чи треба будувати було захисні споруди, якщо вони не захищають від усього? Ну, звісно треба. Вакцинація від грипу не вбереже вас від сифілісу. Але вакцинуватись корисно. Так і з захисними спорудами. Вони мінімізують втрати. Захищають краще від влучань шахедів. Змушують росіян витрачати більше при атаках. Але, звісно, не дають 100 відсоткового результату. Але це як з санкціями проти Росії. Росія веде війну і під санкціями. Але краще не уявляти її спроможності коли б цих санкцій не було.

Тому див не буває. Гарантованого захисту не буває. А кукуху свою треба захищати. Ми вже проходили цю історію двічі. Так, тепер накладається втома. Але тепер ми знаємо, що хоч зима темна і холодна і наповнена росіянами, проте весна все одно прийде.