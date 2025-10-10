Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість
Є і питання до української влади — чи було достатньо рішень (якщо вони були), аби підготувати населення до чергового випробування?
Цивільне населення може вже діставати із дальніх шаф пережитий досвід зим 2022-го, 2023-го років. Коли російські удари по енергообʼєктах були причиною запровадження черг відключень і підійматися пішки у багатоповерхівках було звичним правилом, а не виключенням.
У 24-му було відчуття, що досвід попередніх років — то було щось далеке, в минулому і вже нереалістичне.
І от — осінь 2025-го. Відчуття, що ми знову повертаємось на два роки назад, мовчки дістаючи павербенки і заправляючи генератори.
Це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість. Бо у Москви поступово закривається вікно можливостей реалізувати свої максималістські вимоги.
Читайте також: Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Але тут є і питання до української влади — чи було достатньо рішень (якщо вони були), аби підготувати населення до чергового випробування? Слів президента, що зима буде важкою, точно недостатньо. Потрібна демонстрація ефективних управлінських алгоритмів…
Звичайно, ми це все переживемо. Питання, якою ціною.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
