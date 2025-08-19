Гріш ціна таким "гарантіям"
Якщо хтось забув, то варто нагадати
25 липня 2018 держсекретар США Майк Помпео (за часів президента Трампа) видав Кримську декларацію, через 10 днів після офіційної зустрічі президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна - в Гельсінкі. У ній ідеться про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією.
17 серпня 2025 року президент Дональд Трамп пише у своїй соцмережі Truth Social: "...Згадайте, як усе почалося. Ніякого повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!".
Читайте також: Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
У зв'язку з цим постає питання, наскільки стійкими будуть"безпекові гарантії", які нібито хочуть надати Україні цей дивний чоловік і його уряд в обмін на відмову від Криму, Донецької та Луганської областей та від вступу до НАТО, офіційний статус російської мови і повернення прав російської церкви?
Гріш ціна цим "гарантіям".
Погодившись на вимоги Путіна і Трампа, віддавши території й частину суверенітету, ми отримаємо і ганьбу, і продовження війни. Все по класиці.
Про автора. Дмитро Лиховій, український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
