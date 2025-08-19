25 липня 2018 держсекретар США Майк Помпео (за часів президента Трампа) видав Кримську декларацію, через 10 днів після офіційної зустрічі президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна - в Гельсінкі. У ній ідеться про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією.

17 серпня 2025 року президент Дональд Трамп пише у своїй соцмережі Truth Social: "...Згадайте, як усе почалося. Ніякого повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!". Читайте також: Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін

У зв'язку з цим постає питання, наскільки стійкими будуть"безпекові гарантії", які нібито хочуть надати Україні цей дивний чоловік і його уряд в обмін на відмову від Криму, Донецької та Луганської областей та від вступу до НАТО, офіційний статус російської мови і повернення прав російської церкви?

Гріш ціна цим "гарантіям".