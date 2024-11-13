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OPINION

Ілон Маск і трампісти. Як забрати гроші найбагатшої людини світу для ЗСУ?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
13 листопада, 2024 середа
16:00
Погляд

Дональд Трамп номінував нову партію призначень до своєї адміністрації

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Двоє ведучих Fox News стануть працівниками адміністрації Трампа: один - очільником Пентагону,  другий -  послом в Ізраїлі. А мільярдер Ілон Маск займеться ефективністю державного бюджету. 

Українські дивани з бабиних "хрущовок" розцінили це як зраду, і порівняли із непотизмом та кумівством епохи "Слуги народу". Але є кілька "але". 

У Піта Хегсета та Майка Хакабі, які справді ведуть популярні програми на Fox News, було і є життя та фах поза студією. 

Піт Хегсет — 44-річний ветеран Іраку та Афганістану. Він не був лідером у шорт-листі, бо має дуже різкі погляди на розгул лівацтва та ідеї "трансгендерних військ" у рядах Армії США. Утім, Трамп зробив ставку саме на нього як людину, яка має очистити сили оборони від спадщини Обами та Байдена. 

Як американський консервативний політик, звісно, що він вболіває за свою країну. І навіть різко висловлювався про війну в Україні. 

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В ефірі The Faulkner Focus на Fox News він сказав таке: "Те, що відбувається в Україні, є важливим. Але це блідне в порівнянні зі злочинністю, яку я бачу на своїх вулицях, з лібералізмом, який я бачу у своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу у своїй кишені, з реальним кордоном, який мене хвилює — південним, широко відкритим кордоном. В усіх питаннях якість життя пересічних американців знизилася".

Багатьох обурило порівняння української війни з навалою нелегалів у південних штатах. Утім — запитаймо себе, чи достатньо нашим армійцям та ветеранам дали попрацювати з американськими колегами? Чи не їх виключали з делегацій і замінювали своїми надійними фаворитами? Скільки було випадків, коли спецпризначенцю, військовому і секретарю комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенку скасовували відрядження за кордон? А я просто нутром чую, що такий типаж міг би знайти мову з колегою на Заході. 

Ще один ведучий Fox News Майк Хакабі, ймовірно, стане новим послом в Ізраїлі. Він правий євангеліст, який є активним прихильником євреїв та рішуче висловлювався проти агресії прихильників Палестини в США. Хакабі схвалює спірні поселення євреїв на Західному березі річки Йордан. І що цікаво — ходить в ту саму церкву, де є зіркою Майк Джонсон, і де моляться десятиліттями потужні політичні та військові династії а-ля Маккейн.

Радує, що на місце Джейка Саллівана прийде Майкл Волц — колишній військовий, спецпризначенець, був головою підкомітету збройних сил Палати представників, який займається військовою логістикою, а також входить до складу спеціального комітету з розвідки. 

Крім цього, він є членом оперативної групи республіканців щодо Китаю. У 2022 році він відвідував Україну і беззаперечно підтримував президента Зеленського, але станом на зараз каже, що війна у такому вигляді має припинитись. У 2023 році Волц написав статтю для FoxNews, в якій стверджував, що "ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася". 

Чи варто на це ображатись? Ні, бо українському уряду точно варто було подумати, яким практичним сенсом варто було б наповнити ці рахунки. Особливо, якщо кладеш їх на стіл військовому, який 26 років був на службі в армії США. 

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І наостанок Ілон Маск. Епатажного співзасновника компанії Tesla заведено вважати дурником і російським агентом після його численних твітів про Україну. Утім, американський бізнесмен з активом у 330 мільярдів доларів суттєво вклався у перемогу не тільки Трампа, а й республіканців — фотки з ним є не тільки у новообраного президента, а й у Майка Волца.

Останніми роками Ілон Маск своїм активним інтимним життям і купкою новонароджених діточок від різних жінок змусив про себе більше говорити таблоїди, і менше — наукову сферу. 

Але можна цілком стверджувати, що це Генрі Форд нового часу. Його цілі очевидні — стати рушієм нової технологічної революції, в яку ось-ось стрибне людство. І цілком очевидно, що цей новий виток прогресу та науки торкнеться збройної промисловості. 

Тому республіканці взяли гроші та підтримку від Маска в надії, що так остаточно виграють перегони за нові технології в Китаю. А Ілон Маск дуже хоче зайти в мілітарні технології й розбити монополію тих 3-5 гігантів, які отримують мільярдні контракти. 

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Війна в Україні та війни Ізраїлю проти ХАМАС добре показали, що мало просто мати великий авіаносець і рахувати Patriot в ангарі — треба мати технологічні переваги. Тому Ілон Маск так різко полюбив Трампа і всі свої сили поклав на перемогу фаворита. 

Дональд Трамп як талановитий бізнесмен розуміє, який козир його в руці — тому невипадково, що Маска та його сина X Æ A—12 від співачки Граймс — любʼязно взяли на сімейне фото. "Ілон завойовує статус дядечка", — як написала внучка Кай у себе в Instagram. 

Як нам схилити цю публіку на свій бік? 

Прозріння виявилось дещо запізнілим — харизма Володимира Зеленського уже згасла над Капітолієм і реанімація їй не допоможе. Виявилось, що українські ветерани та розробники мілтеху — найкращий товар на експорт, який викликає інтерес у демократів, республіканців і "безумных ученых", як то Ілон Маск. 

Стає зрозумілим, що війна в Україні не завершиться ані за 24 години після американських виборів. Ані — після виборів, до яких, судячи із публікації The Economist, дуже посилено готується влада. 

Ми у війні надовго — а до влади в США прийшли люди, які більше проамериканські, і більше не хочуть платити за порожні фантики "демократії", "свободи" та "стійкості". 

Нам варто переглянути порожні чеки й наповнити їх змістом. Цифрами, логістикою, людей із досвідом, а не ноунеймами, які вчора були школярами, а сьогодні є голосом мілтеху. Тільки так Маск та Волц можуть сказати: "Це перспективна тема для нас. Вкладаймо в Україну!"

Мораль тут в тому, що якщо ми не знайдемо ключ до мізків учорашніх ветеранів в уряді Трампа та гаманця Ілона Маска — туди підуть лобісти російського ВПК. Будь-яку паузу після цього етапу війни Росія використає для єдиної мети — пофіксити помилки й піти на Київ знову. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

 

Теги:
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політика
журналісти
військові
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
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