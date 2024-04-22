У мене перед очима фото всіх тих, хто щодня чекає на артилерію, засоби для ППО у містах, які зазнали й ще зазнають атак в найближчі тижні та солдат, яким доводиться воювати при співвідношенні снарядів 1 до 10. Ми втратили час, життя, квадратні кілометри.

Але проблема залишається в тому, що нам ніхто не повинен надавати підтримку і не буде, якщо ми виглядатимемо безперспективною безпековою інвестицією.

Росія мала отримати по зубах за порушення міжнародного права та чужих кордонів в Криму у 2014 році, тоді й втрат було б менше, і засоби не потрібні б були на довгу виснажливу війну. Все, що мав би зробити кожен з західних лідерів сьогодні, то це оцінити масштаб їх втрат та втоми, якщо України програє цю війну на своїй території. Все, що повинні робити ми, — оцінити інтерес тих, хто може і має ресурси нас підтримувати у цій війні, та шукати з ними максимально взаємовигідну сторону історії. Логіка також має змусити шукати нелінійні засоби боротьби Давида проти Голіафа.

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Геополітики, як і політика, — про інтереси. Нічого нового, але все ще більш очевидно.

Я щиро та по-людськи дякую кожній і кожному в Конгресі, хто голосував за, кожній і кожному, хто витоптав лінолеум в коридорах, щоб достукатись до конгресменів, писав статті, давав коментарі, стояв на вулицях з плакатами. Це ще не перемога, але ми за мить до втрати всього, що нам цінне.

Це не про гроші, це про засоби до виживання та самозахисту. Мені дуже прикро було чути й виступи, хто був проти. Вони переважно знають, що роблять, тому нехай історія все поставить на свої місця. Інтерес їхніх виборців не полягає в тому, щоб жити серед російських міфів та наративів, або ж тонути у пропаганді. Виграш України — в інтересах США та їхніх виборців, як і миру в Європі, і не надсилання згодом солдатів-американців на європейський континент захищати кордони НАТО.

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Період виборів не лише у нас досить токсичний та безапеляційний з погляду заяв і позицій тих, хто хоче подобатись, або перемогти. Тому потрібно далі діяти в напрямку комунікацій:

підтримка України приносить профіт виборцям та оборонній індустрії в США, а її масштаби неспівмірні з можливостями;

інвестицію в безпеку України — про Європу, НАТО та Америку, мінімізацію втрат військових, фінансових, політичних, а також людських;

світ глобалізований і завдяки США, тому закритись у своєму окрузі — ілюзія безпеки;

в Україні зараз діє наймасштабніша система прозорості витрачання коштів партнерів і вона не знайшла зловживань, а безпековий пакет передбачає постачання зброї, а не грошей і нікуди ці засоби не можуть бути передані далі;

конкретно ви, сьогодні, з великою долею ймовірності, своїм доларом податків врятували чиєсь життя: дитини в ліжку, яку не буде вбито російською ракетою, чи дроном, бо спрацює ППО, військового і ненародженого українця, без якого цю державу не відбудувати, захистили зерно, яке таки буде доставлено до країн Африки...

Це війна на виживання та знищення, в неї немає політико-дипломатичного рішення. Всі повинні стати в оборону, законну самооборону від зла, яке вже створило союз та діє дуже злагоджено та ефективно.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

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