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OPINION

Інтерес американських виборців не у тому, щоб жити серед російських наративів

Ольга Айвазовська
22 квітня, 2024 понедiлок
14:00
Погляд Ольга Айвазовська

Щодо голосування в нижній палаті Конгресу США, то його можна визнати перезрілим, але максимально успішним сценарієм для 2024 року, якщо ми вже увійшли у гарячу фазу їх виборчих перегонів

У мене перед очима фото всіх тих, хто щодня чекає на артилерію, засоби для ППО у містах, які зазнали й ще зазнають атак в найближчі тижні та солдат, яким доводиться воювати при співвідношенні снарядів 1 до 10. Ми втратили час, життя, квадратні кілометри.

Але проблема залишається в тому, що нам ніхто не повинен надавати підтримку і не буде, якщо ми виглядатимемо безперспективною безпековою інвестицією.

Росія мала отримати по зубах за порушення міжнародного права та чужих кордонів в Криму у 2014 році, тоді й втрат було б менше, і засоби не потрібні б були на довгу виснажливу війну. Все, що мав би зробити кожен з західних лідерів сьогодні, то це оцінити масштаб їх втрат та втоми, якщо України програє цю війну на своїй території. Все, що повинні робити ми, — оцінити інтерес тих, хто може і має ресурси нас підтримувати у цій війні, та шукати з ними максимально взаємовигідну сторону історії. Логіка також має змусити шукати нелінійні засоби боротьби Давида проти Голіафа.

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Геополітики, як і політика, — про інтереси. Нічого нового, але все ще більш очевидно.

Я щиро та по-людськи дякую кожній і кожному в Конгресі, хто голосував за, кожній і кожному, хто витоптав лінолеум в коридорах, щоб достукатись до конгресменів, писав статті, давав коментарі, стояв на вулицях з плакатами. Це ще не перемога, але ми за мить до втрати всього, що нам цінне.

Це не про гроші, це про засоби до виживання та самозахисту. Мені дуже прикро було чути й виступи, хто був проти. Вони переважно знають, що роблять, тому нехай історія все поставить на свої місця. Інтерес їхніх виборців не полягає в тому, щоб жити серед російських міфів та наративів, або ж тонути у пропаганді. Виграш України — в інтересах США та їхніх виборців, як і миру в Європі, і не надсилання згодом солдатів-американців на європейський континент захищати кордони НАТО.

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Період виборів не лише у нас досить токсичний та безапеляційний з погляду заяв і позицій тих, хто хоче подобатись, або перемогти. Тому потрібно далі діяти в напрямку комунікацій:

  • підтримка України приносить профіт виборцям та оборонній індустрії в США, а її масштаби неспівмірні з можливостями;
  • інвестицію в безпеку України — про Європу, НАТО та Америку, мінімізацію втрат військових, фінансових, політичних, а також людських;
  • світ глобалізований і завдяки США, тому закритись у своєму окрузі — ілюзія безпеки;
  • в Україні зараз діє наймасштабніша система прозорості витрачання коштів партнерів і вона не знайшла зловживань, а безпековий пакет передбачає постачання зброї, а не грошей і нікуди ці засоби не можуть бути передані далі;
  • конкретно ви, сьогодні, з великою долею ймовірності, своїм доларом податків врятували чиєсь життя: дитини в ліжку, яку не буде вбито російською ракетою, чи дроном, бо спрацює ППО, військового і ненародженого українця, без якого цю державу не відбудувати, захистили зерно, яке таки буде доставлено до країн Африки...

Це війна на виживання та знищення, в неї немає політико-дипломатичного рішення. Всі повинні стати в оборону, законну самооборону від зла, яке вже створило союз та діє дуже злагоджено та ефективно.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Війна з Росією
вибори у США
США
допомога США Україні
зброя для України
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