Інтерес США сьогодні — це підтримка України
Максимум, що може зробити Трамп корисного, — дати свободу тим, хто діє в інтересах США
Дональда Трампа запитали, чи є для нього "остання крапля", яка б переконала, що Путін не хоче завершити війну, він відповів, що ні : "Їм треба дозволити битися".
Ну, що ж, після стількох літрів "золотого дощу" від Путіна, очевидно, що кілька додаткових крапель уже не змінять його настрою. Це не новина. І не розчарування — бо для розчарування треба було колись мати ілюзії.
Для нас головне не те що він каже, а хто реально формуватиме політику. Бо є надія, що в його адміністрації вплив Марко Рубіо та Скотта Бессента на санкційний трек залишиться.
Саме вони можуть забезпечити, щоб санкції не просто залишилися, а посилилися. На Tomahawk від Трампа чекати не варто — але на розумних людей навколо нього сподіватись ще можна.
Точно не варто чекати й на те, що Трамп раптом колись перейде на українську позицію. Максимум, що він може зробити корисного, — дати свободу тим, хто діє в інтересах США. А інтерес США сьогодні — це підтримка України.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
