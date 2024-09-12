Сьогодні в нашій групі компаній близько 1700 працівників. Це люди, які щодня працюють над масштабними проєктами і створюють нові можливості для України, навіть попри війну.

Однак, останнім часом окремі ЗМІ малюють однобоку картину, намагаються поставити під сумнів нашу діяльність. Мовляв, ми потребуємо коштів держави для таких проєктів, як будівництво дороги у Східниці. Але правда в тому, що ми не беремо з бюджету – ми його наповнюємо. За час війни було створено 560 нових робочих місць, проінвестовано 7,8 мільярда гривень, в основному, в проєкти енергетичної інфраструктури.

Наведу цифри. Так, лише за результатами 2023 року наша бурова компанія пробурила 10% від усіх пробурених в країні свердловин, компанія "Георозвідка" здійснила 60% від усіх сейсмічних робіт проведених в країні, а наш енергетичний підрозділ за час війни побудував 7 одномегаватних сонячних станцій та найбільшу вітроелектростанцію на заході України потужністю 60 МВт. Цього року завершуємо будівництво гідростанції на річці Західний Буг. В агросекторі під час війни збільшено потужність елеватора до 22 тисяч тонн, побудовано млин з виробництва 45 тонн борошна на добу та цех з виробництва агропелетів з некатегорійних відходів зернового виробництва.

Ми сумлінно сплачуємо податки, і лише за час війни до бюджетів всіх рівнів сплачено понад 8 мільярдів гривень! Протягом всієї нашої діяльності ми були та є одними з кращих платників як в області, так і в Україні. Наш бізнес завжди був прозорим та чесним, а працівники ніколи не отримували "конверти". Це наш принцип, основа, на якій будується компанія. Ми є прикладом того, що у правовий спосіб можна отримувати прибутки, при цьому виплачувати достойну "білу" зарплатню та сплачувати податки.

Підтвердженням нашої репутації та високим рейтингом довіри є і кредити, які наша компанія отримувала від ЄБРР, екологічного фонду північних країн NEFCO, данського фонду IFU, австрійського банку розвитку, українських банків.

Відповідальний бізнес у час війни повинен підтримувати країну. Вважаю, справжня допомога — непомітна, адже її мета не похвала, а реальна підтримка тих, хто цього потребує. Але в нинішніх умовах дозволю собі озвучити факти.

Лише після початку повномасштабного вторгнення ми пожертвували понад 200 мільйонів гривень, з яких понад 144 мільйони гривень безпосередньо на підтримку ЗСУ. Бо ми й за виробництво дронів, і за будівництво стадіонів! Задля того, аби захистити нашу країну сьогодні та створити можливості для процвітання завтра.

Мій син Максим, який вже понад чотири з половиною роки очолює Львівську область, також дотримується принципів прозорості та чесності. Його непохитність, ймовірно, викликають роздратування у тих, хто звик використовувати державні кошти, як власний ресурс. Можливо, комусь, у цей непростий час, "повіяло" виборами, і він бачить для себе серйозного суперника?

Сьогодні ми зіткнулись із парадоксальною ситуацією в Україні, коли прозорий бізнес замість того, аби викликати повагу і бути шанованим, як це заведено на Заході, стає об’єктом інформаційних атак, а інвестиції згадують лише у негативному контексті, звинувачують у зловживаннях. Саме тому я вирішив розповісти більше про будівництво санаторно-курортного комплексу у Східницькій громаді на Львівщині — найбільшого приватного інвестиційного проєкту в оздоровчо-рекреаційній сфері України, із загальною проєктною вартістю 1 мільярд 800 мільйонів гривень.

Нині, у передгір’ї Карпат триває будівництво першої та другої черги оздоровчого комплексу "Панорама Східниця СПА Резорт". Це головний корпус на 60 номерів, 20 окремих котеджів, спа-зони з басейнами та саунами, медичний і процедурний блок. А ще перший у горах України підземний паркінг, що слугуватиме надійним укриттям під час повітряних атак.

Ми не просто будуємо бізнес – ми впроваджуємо сучасні інженерні рішення, які слугуватимуть усім: електропостачання, водогін, газопровід, системи очищення стічних вод… Тож наш проєкт покликаний передусім підтримати громаду. Ми будуємо для людей, і частина цих ресурсів буде слугувати місцевим жителям та реабілітації наших воїнів. Це наше завдання і відповідальність.

Інвестиції в розвиток та соціальна відповідальність

У серці Карпат, в невеликому містечку Східниця, де туризм є основним джерелом доходів, ми вирішили створити щось більше, ніж просто оздоровчий комплекс. Ми інвестуємо в майбутнє цього краю.

Відтак, проєкт передбачає до 150 нових робочих місць. І це не просто цифра – це можливість для жителів отримати стабільну роботу із середнім заробітком 15 тисяч гривень. Нам принципово, щоб усі працівники отримували офіційну, "білу" зарплатню. Це важливо не лише для нас, а й для громади.

Надходження лише від ПДФО, який сплачуватимуть працівники, збільшить бюджет Східницької громади на 10%. А ще громада отримає кошти від земельного податку, податків на нерухомість і на прибуток, які забезпечать сталий розвиток міста.

Місцева влада знає, яку користь принесе наш проєкт, та розуміє, що для розвитку регіону та залучення інвестицій потрібно розвивати інфраструктуру, в тому числі будуючи дороги. Це той тип співпраці, який ми звикли бачити в Європі, де влада і бізнес працюють разом заради спільної мети.

Зауважу, що відповідно до закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", ми можемо отримати пільги та компенсації з бюджету на суму до 30% від загальної вартості проєкту. Мова про автомобільні шляхи, газопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання… Але ми свідомо відмовились від цієї підтримки. Бо розуміємо, що сьогодні держава повинна спрямовувати всі свої ресурси на підтримку Сил оборони України, і наше завдання — допомагати країні без додаткового навантаження на бюджет.

Наш проєкт вже став частиною життя східничан. Мова не лише про місцевих, але й тих, хто через війну змушений був переселитися на Львівщину, шукаючи нового прихистку та можливостей. Крім того, робота комплексу створить стабільний попит на послуги локальних бізнесів. Це означає ще більше робочих місць і додатковий розвиток регіону.

Нарешті скажу кілька слів і про статтю щодо дороги на вулиці Гірській у Східниці, яка проходить поруч майбутнього комплексу. Саме про неї написали львівські журналісти й згодом поширила низка ЗМІ. У їхніх матеріалах зазначалося, що це "крута бічна вуличка на околиці Східниці, обабіч якої широко розкидані менше десятка хат, у тому числі й закинутих, та невеличкий готель". Вони підкреслювали, що оновлена вулиця з гладеньким асфальтом та ліхтарями, буцімто, вплине лише на один об'єкт — наш комплекс, що "формально знаходиться за межами Східниці".

На думку видання, дорога, мовляв, збудована лише для Зіновія Козицького, як єдиного вигодонабувача. Але журналісти упереджено приховують той факт, що насправді — це дорога загального користування, вздовж якої виділено близько 50 земельних ділянок, не враховуючи вже наявні забудови та "маленький" готель, як зазначили ЗМІ у своїх публікаціях. Навпроти нашого оздоровчого комплексу також виділено близько 70 ділянок, передбачено будівництво житлового кварталу та розглядається будівництво відпочинкового комплексу. Будівництво дороги надало можливість мешканцям уже розпочати будівництво приватних садиб.

Прокладання дороги розпочалося ще у 2021 році і її мали довести до хутора Гута. Журналісти свідомо не звертають увагу на те, як мешканцям за відсутності дороги добиратися до своїх домівок, чи, до прикладу, швидкій допомозі доїхати взимку.

Коли у травні 2024 року я став співвласником санаторно-курортного комплексу, ми з партнером вирішили продовжити за власний кошт будівництво дороги до хутора Гута, загальною кошторисною вартістю 28 мільйонів гривень. Фінансуємо цю частину дороги, як благодійну допомогу громаді Східниці. Ми розуміємо, що безпека та якісні дороги є критично важливими для кожного населеного пункту, особливо важливо забезпечити доступність для служб швидкого реагування – у разі надзвичайної ситуації, це врятує не одне життя. Цю дорогу ми плануємо завершити до середини жовтня, щоб кожен міг почуватися безпечно, незалежно від пори року чи обставин.

У час виснажливої війни, коли багато бізнесів згортають інвестиції в Україну, ми залишаємося вірними своїм принципам і віримо в майбутнє нашої країни. Інвестиції в цей проєкт і є проявом нашої віри в українську відбудову. Наша діяльність демонструє, що навіть у найскладніші часи можна і треба підтримувати країну, зміцнювати громади.

Ця публікація більше для тих, хто ніколи не чув про нашу сім’ю та діяльність Зіновія Козицького. Тим, хто нас знає, не потрібно пояснювати: вони розуміють, що негативні статті та чутки не мають підґрунтя. Але я звертаюся до кожного з вас із запевненням: ніякі інформаційні атаки не змінять наших принципів. Ми залишаємося відданими своїй місії — будувати енергетичну незалежність України, створювати нові робочі місця, підтримувати Збройні Сили України та разом наближати довгоочікувану перемогу!

Післяслово

Перед публікацією цієї статті, я повважав, що передусім варто особисто пояснити журналістам свою позицію, тож звернувся з розгорнутим листом до редакції NGL.media. Відповідь ви можете прочитати тут.

Я вдячний, що журналісти все-таки опублікувати мій коментар. Щоправда, спершу видання відмовило мені у реалізації права на відповідь, аргументувавши тим, що "не бачать можливості й потреби". Після чого авторка статті, публічно коментуючи відмову, зазначила, що я "знову уникаю відповіді про те, куди ж насправді веде дорога". Однак, у відповіді я кілька разів чітко зазначив, куди вона веде — до близько 200 приватних ділянок, і майбутнього району, сповненого приватними садибами, відпочинковими комплексами, а відтак – податками та робочими місцями. Ця дорога справді веде "куди треба" - до людей, і зведена для людей.

Про автора. Зіновій Козицький, власник Групи компанії "ЗАХІДНАДРАСЕРВІС" та "ЕКО-ОПТІМА"

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