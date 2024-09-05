Кадрові зміни. Повернутися до УРСР
Якщо серйозно — то зміни завжди можна використати на користь
Крім 19 міністерств в Україні є ще 25 державних та національних служб, 15 агенцій, 4 інспекції, 3 комісії, 11 ЦОВВ зі спеціальним статусом і 5 інших ЦОВВ та 27 місцевих державних адміністрацій – всього 90…
Є ще де розгулятися у вирі "ротацій та нової енергії"… І бажано — позбавити деякі непритаманних функцій та дублювання. Тільки от навряд чи з цього варто починати підвищувати ефективність державного управління...
І от чому.
Таке враження (суб'єктивне), що проблема в іншому: в Україні по суті інституційно відновлюється модель управління, яка не записана в чинній Конституції, а скоріше подібна до радянської:
- Президент – перший секретар ЦК;
- 5-6 менеджерів – Політбюро ЦК;
- Офіс Президента – Всеукраї́нський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК) — найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та орган контролю державної влади УРСР;
- Кабінет міністрів – Рада міністрів;
- Прем’єр і збільшена кількість віцепрем'єрів – Президія Ради міністрів;
- Верховна Рада України – Верховна Рада УРСР...
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Тому спочатку необхідно повернутися до збалансування повноважень й владних функцій відповідно до Конституції України, а вже потім всякі ротації робити.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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