Крім 19 міністерств в Україні є ще 25 державних та національних служб, 15 агенцій, 4 інспекції, 3 комісії, 11 ЦОВВ зі спеціальним статусом і 5 інших ЦОВВ та 27 місцевих державних адміністрацій – всього 90…

Є ще де розгулятися у вирі "ротацій та нової енергії"… І бажано — позбавити деякі непритаманних функцій та дублювання. Тільки от навряд чи з цього варто починати підвищувати ефективність державного управління...

І от чому.

Таке враження (суб'єктивне), що проблема в іншому: в Україні по суті інституційно відновлюється модель управління, яка не записана в чинній Конституції, а скоріше подібна до радянської:

Президент – перший секретар ЦК;

5-6 менеджерів – Політбюро ЦК;

Офіс Президента – Всеукраї́нський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК) — найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та орган контролю державної влади УРСР;

Кабінет міністрів – Рада міністрів;

Прем’єр і збільшена кількість віцепрем'єрів – Президія Ради міністрів;

Верховна Рада України – Верховна Рада УРСР...

Читайте також: Розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи

Тому спочатку необхідно повернутися до збалансування повноважень й владних функцій відповідно до Конституції України, а вже потім всякі ротації робити.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.