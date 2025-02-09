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OPINION

Хрюнстони над Герооном

Борис Бабін
9 лютого, 2025 неділя
14:06
Погляд блог Борис Бабін

З нагоди запровадження санкцій проти кримських "музейників" новим указом Президента розповім короткий скетч з життя путінського "духовника", митрополита "Кримського та Сімферопольського" Тихона ака Шевкунова

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Минулого року цей "ідеологічний батько" циклопічного "Нового Херсонесу", збудованого військовими агресора на чолі з тодішнім заступником Шойгу Івановим, надав "історичне ім'я" дренажній канаві, яку випадково сформували, перекопавши Херсонес та порушивши ґрунтові води, російські солдати.

"Новостворену річку" Тихон повелів йменувати "Герооном". Це така антична назва кладовищ поважних осіб. Назва язичницька на кшталт Стіксу, річки мертвих. 

Вже тоді й у севастопольців щелепа трошки відпала, й у вимірі поганських екзерсисів митрополита, якого, нагадаю, мітять у московські патріархи, та ще й з прямими алюзіями до перспектив тих самих російських солдатів, яку той Стікс, тобто "Героон" копали.

Тепер Тихону вдалося своїм "Новим Херсонесом" буквально відкрити портал в інший світ, щоправда у севастопольських соцмережах. 

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Не загонами туди пари сотні студентів на "нічний молебень" та не переведенням до херсонеських новобудов "Тавричеської духовної семінарії" з Сімферополя, для "очищення від українського духу".

А анонсом антикафе.

Митрополит Тихон, "у дусі сучасності" заявив, що прямо біля новозбудованого "монастиря" в "Новому Херсонесі" буде кафешка із назвою "У Хрюнстона та Кобі"

Це клички двох митрополичих псів.

При цьому сам Тихон публічно уточнював, що англійського бульдога Хрюнстона він перейменував вочевидь на нинішній ювілей Ялтинської конференції, з Уїнстона. Бо "англієць гадить". 

Про Кобі він не уточнював, але щось мені підказує про зв'язок клички цієї, вибачте, суки, із загальновідомим сталінським псевдо.

Я давно так не сміявся, коли читав обговорення севастопольцями цієї "благовістної новини" від церковного керманича.

Але тут я пишу про це не для поширення анекдотів.

Нагадаю ще раз, що цей Тихон є "високим птахом" у московській ієрархії "шептунів у цареві вуха" та ще й вважається у нинішніх кремлівських нацистів "високолобим інтелектуалом".

Який при цьому публічно називає псів у форматі прямого стьобу над Черчиллем та Сталіним, та надалі йменує на їхню честь заклади у "сакральних хрестилень". Бо я геть забув додати, що Тихон у січні заявив, що князь Володимир хрестився у Херсонесі саме в "Герооні".

Тобто у "річці мертвих", яка була викопана солдатиками-одноденками Іванова у 2024-му році. 

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Я розумію що політики (а сьогодні в усьому окупованому Криму саме кремлівських політиків, крім Тихона, й нема) часто грають у "півника та білочку" та інші форми недоумкуватості для вподоби комусь. 

Але тут випадок інший, загалом амплуа Тихона для "кремлівського ока" це якраз дистильований "русскій мір" на басах, з усім його імперським пафосом, це там не якийсь Жириновський чи його духовний спадкоємець, лобковий пірат Слуцький. 

Тихон не путінський блазень, а цілком собі "суворий духовний голос" нинішнього "темного володаря". Та якщо цей голос починає розповідати про Хрюнделів, це вже не гра. А один з симптомів того, що йменують "поплавило".

Я багато разів писав та й не відмовляюся від своєї думки, що Кремль давно й постійно розігрує карту своєї нібито тотальної психічної неврівноваженості як форму залякування сильних світу цього. При цьому маючи цілком цілісний та робочий колективний розум серійного маніяка. 

Але фобії, комплекси та невдачі завжди мають кумулятивний ефект. Й тепер він проявляється. 

Навіщо ж я про це тепер міркую?

Справа проста. Можна багато почути про "переговори", зокрема від нової американської адміністрації.

Я вже писав, що з погляду "раціональності" кремлівських маніяків ніяких переговорів чи домовленостей їм не потрібно, що вони упевнені про те, що припинення активної війни прямо загрожує сталості їх режиму. Та планують воювати до кінця. 

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Я, до речі, не казав про реальність такої загрози миру для сталості російського режиму, а саме про упевненість у ній в Кремлі.

Тепер, наскільки можна зрозуміти, ідеї американської адміністрації, якщо вони узагалі вже є, передбачають саме тиск. 

Але чи можна ефективно тиснути на маніяка, використовуючи засоби матеріального світу на кшталт військових втрат, демографії, девальвації, санкцій чи ізоляції? Чимось йому успішно погрожувати, апелюючи до раціональних речей? Боюся, що ні.

Та водночас вплинути на такого роду колективний розум можна виключно у вимірі фобій та сформованих ілюзій тієї паралельної реальності, де перебуває Кремль. Бо паралельність там вже простежується, рясно колоситься в кущах "орешніка" біля Героону.

Для успіху такого тиску "перемовнику" слід не просто підібрати відповідні "переконливі" меседжі для "володарів Хрюнделів" з їх "антимрій" у "антикафе", але й самому бути дуже й дуже ірраціональним. 

Я б сказав — навіть демонізованим.

Якщо хтось таке спробує, цивілізований світ нічого додатково вже не втратить. Я не кажу, що такий тиск та ірраціональні погрози припинять війну. Але вони змусять Хрюнделів з Героону робити істотні помилки та хибні кроки.

Подивимось, як воно там буде.

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

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Теги:
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санкції проти Росії
Війна з Росією
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