"На жаль, хороших рішень у нас не залишилось. Ми маємо переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги. Люди почали думати, що перемога вже близько і тому немає потреби йти до війська", — заявив нардеп.

Він все вірно говорить, але з'являється запитання — а хто ж заколисував людей і створив ілюзію швидкої перемоги? Випадково це не ОП? Це не зусиллями Єдиного телемарафону було зроблено? Ой, а хто ж ігнорував тоді всі застереження та поради й переслідував мене? Не влада? Ні? Ню-ню. До речі, зараз все те ж саме.

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Але в мене є запитання.

А русня почекає до березня, поки винесуть закон до ВР?

А потім почекають до квітня, поки його проголосують у двох читаннях та підпишуть?

Потім русня чекатиме ще місяць, щоби закон запрацював, були розіслані всі роз'яснення і почалася сама мобілізація?

А потім ще декілька місяців на підготовку бійців, комплектування бригад та залагодження - русня теж буде чекати, поки ми закінчимо весь процес?

Це виходить, що перші бригади будуть готові десь у вересні або навіть жовтні. Так і хочеться сказати, що потужні державники очолюють країну і все прораховують наперед. Але ні.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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