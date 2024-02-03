Хто заколисував людей швидкою перемогою
Новий закон про мобілізацію з’явиться не раніше березня, з поганих рішень намагаються обрати найкраще, — вважає народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Нагорняк
"На жаль, хороших рішень у нас не залишилось. Ми маємо переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги. Люди почали думати, що перемога вже близько і тому немає потреби йти до війська", — заявив нардеп.
Він все вірно говорить, але з'являється запитання — а хто ж заколисував людей і створив ілюзію швидкої перемоги? Випадково це не ОП? Це не зусиллями Єдиного телемарафону було зроблено? Ой, а хто ж ігнорував тоді всі застереження та поради й переслідував мене? Не влада? Ні? Ню-ню. До речі, зараз все те ж саме.
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Але в мене є запитання.
- А русня почекає до березня, поки винесуть закон до ВР?
- А потім почекають до квітня, поки його проголосують у двох читаннях та підпишуть?
- Потім русня чекатиме ще місяць, щоби закон запрацював, були розіслані всі роз'яснення і почалася сама мобілізація?
- А потім ще декілька місяців на підготовку бійців, комплектування бригад та залагодження - русня теж буде чекати, поки ми закінчимо весь процес?
Це виходить, що перші бригади будуть готові десь у вересні або навіть жовтні. Так і хочеться сказати, що потужні державники очолюють країну і все прораховують наперед. Але ні.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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