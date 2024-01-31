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OPINION

Як би мала виглядати справедлива мобілізація

Олексій Голобуцький
31 січня, 2024 середа
10:03
Погляд Олексій Голобуцький

Прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kiev Independent повідомила, що чітко та однозначно заявила Зеленському: Естонія не видаватиме Україні українських чоловіків призовного віку, не позбавлятиме їх "тимчасового захисту"

"Коли вони сюди прибули, Європейський союз надав їм тимчасовий захист. Тому ми точно не робитимемо нічого для їх видачі. Це завдання України – звертатися до людей, які тут знаходяться, і запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині".

Позиція цілком очікувана, адже видача громадян з офіційним статусом біженця і гарантіями тимчасового захисту від держави і ЄС вимагала б зламати всю правову систему Європи. Надто багато законів довелось би обмежити в дії щодо громадян України. А це прецедент — і купа нових проблем зараз і в майбутньому. Європу і кожну державу ЄС такий розвиток подій закономірно не влаштовує.

І суто теоретично Каллас і інші праві, коли кажуть нам "Запрошуйте своїх громадян захищати їхню Батьківщину". Тобто, налагоджуйте діалог і пропонуйте прийнятні умови.

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При тому по факту "прийнятні умови" для значної кількості українських чоловіків за кордоном — це все про ту ж боротьбу з корупцією. Тільки реальну. Коли корупціонерів не відсторонятимуть від посади, не обмежуватимуться скасуванням підставних тендерів — а конфісковуватимуть все набуте за час війни майно в них і родичів. І всіх придатних чоловіків мобілізовуватимуть.

Трохи математики — приблизної, просто для того, щоб прикинути масштаби.

В Україні зараз 29 мільйонів населення (дані Українського інституту майбутнього; ООН каже, що нас 36,7 млн; Київська школа економіки — що взагалі 25,4 млн + 5,8 млн біженців; Інститут демографії й Елла Лібанова — що нас 28-34 млн, бо невідомо, що робиться з міграцією; при тому держслужба статистики в передвоєнному грудні 2021 казала, що нас 41,27 млн).

З них економічно активних за приблизно однаковими для всіх джерел оцінками близько 12 мільйонів. Жінок на 15% десь більше, ніж чоловіків — тобто, загалом чоловіків придатного до мобілізації віку орієнтовно десь трохи понад 5 мільйонів.

УБД з початку 2022 року отримали 270 тисяч осіб (дані Мінветеранів). ЗСУ за даними МОУ зараз налічує 820 тисяч. Разом це десь 1,1 млн чоловіків (чисельність жінок статистично незначуща, 50-60 тисяч). Отже, виходить наступне співвідношення.

На сьогодні воює/воював кожен п'ятий українець призовного віку.

Дані у відкритому доступі підтверджують цю приблизну оцінку: населення Києва зараз 2,8 млн, з них чоловіків (35% від населення) призовного віку (41% від кількості) десь до 0,5 млн. Мобілізовано на літо 2023 було 100 000 (дані КМДА) - тобто, десь кожен п'ятий і є.

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А тепер про справедливість, яку хочуть бачити і ухилянти теж:

  • мобілізацію десь 60 нардепів (загалом у ВР 316 чоловіків, на 2019 тільки троє мали понад 60 років).
  • мобілізацію 28,2 тисяч поліцейських (за наказом КМУ від травня 2023 загальна чисельність нацполіції 141 330)
  • мобілізацію десь 500 суддів (загальна чисельність відповідно до лютневого 2023 наказу ДСА 6278 осіб, більш ніж половину списуємо на жінок і старших за 60 чоловіків).
  • - мобілізацію десь 1200 прокурорів (загальна кількість, відповідно до Закону, "не повинна перевищувати 15 000", мінус жінки й старші чоловіки...).

Ну, ви зрозуміли принцип.

І от з такої стартової позиції — справедливості та однакових для всіх правил — і має починати держава Україна (тобто, українська влада) діалог з українцями призовного віку за кордоном. Все решта — арешти рахунків, штрафи, інші покарання — непродуктивно, бо тільки збільшить корупцію — чи хтось сумнівається?

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Естонія
корупція в Україні
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
біженці з України
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