Якщо влада має план "Б"...
У нас дуже мало часу, аби почати втілювати план "Б", а якщо влада його не має — вона має починати його негайно створювати
Памʼятаєте днями Кулеба заявив, що в нас немає плану "Б" якщо Захід перестане давати зброю?
Так от, здається, Захід нам чітко заявив: план "А" майже завершився. У вас дуже мало часу, аби почати втілювати план "Б", а якщо влада його не має, — вона має починати його негайно створювати.
Часу дуже мало. Рік - можливо, півтора.
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Саме так сприймаю заяву Держдепу, що Україна більше не отримуватиме військової підтримки на рівні 2022-2023 рр.
Як би це нам не було неприємно, але ця заява про скорочення військової підтримки — це заклик до дорослішання української політики.
Або ми створимо потужний ВПК, економіку або — ну, ви розумієте.
Але потужний ВПК — це не ініціатива Федорова, що українці мають зареєструватися в Дії та почати робити на базі Житомирського хабу FPV-дрони.
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- це повна зміна структури економічної, соціальної та освітньої моделей
- це розгортання підприємств, зокрема під землею, в бункерах та за кордоном
- це перерозподіл бюджетних коштів із серіалів і марафонів на потреби армії
- це зміна законодавства й прихід до управління державою ефективних менеджерів, а не творців "шмиганоміки"
- це буде непросто і потребуватиме зусиль.
Але саме таким шляхом пішли й урятували себе та своє майбутнє Ізраїль, Південна Корея, Сінгапур та інші країни.
Сподіваюсь, влада сигнали почула й почне активно втілювати план "Б" спільно з політичною опозицією, регіональними елітами, бізнесом, промсектором і військовими.
Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ
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