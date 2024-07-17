Буквально за останні дні:

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК, координати блокпостів та маршрути військових до Телеграм-каналів ФСБ. Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів.

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала агентів ФСБ, які під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною Одещини. 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста. Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні "потрібних" об’єктів.

Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Читайте також: Радник Офісу президента Подоляк і його брат-ГРУшник

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні. Вони обходили місто, й у разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні. Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Також агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Регулярні новини, і не лише з Одеси. З одного боку, спецслужби працюють — і це хороша новина. З іншого — скільки цієї наволочі тут, у нас!.. Багато молоді. Гроші? Якщо в голові одна полова, то звісно, що їм пофіг на все інше. Які цінності? Яка незалежність?..

Читайте також: Армія не погодиться бути цапами-відбувайлами

Протягом 2014–2019 років в Україні за державну зраду засудили 20 осіб.

У 2020 році суди винесли 6 вироків за державну зраду.

У 2021 році засуджено 6 осіб.

У 2022 рік відкрито понад 1000 проваджень за статтею "державна зрада". Скільки засуджено, я не знайшла.

У 2023 році в Україні за звинуваченням у державній зраді засуджено 326 осіб.

Торік СБУ виявила 47 агентурних мереж. Одна з них працювала на Київщині та Чернігівщині. Агентів завербувала ФСБ — влаштувала на курси операторів БПЛА, і вони готували атаки на наше ППО. Упіймали їх на гарячому. З початку повномасштабного вторгнення на зраді було спіймано десятки священників.

Зрадники України відбувають покарання у спеціалізованій 101 колонії. У звичайних виправних закладах їх били. Терпіти поряд з собою зрадника ніхто не хотів. Колаборанти бідкаються, мовляв, інші засуджені знущались з них.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.