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OPINION

Армія не погодиться бути цапами-відбувайлами

Борислав Береза
7 липня, 2024 неділя
14:09
Погляд Борислав Береза

Лише сліпий не бачить початок кампанії Офісу президента у пошуку винних серед військових у тому, що ми не перемогли

Зміст

Це робиться тому, що симпатиків серед військових у Зеленського з Єрмаком майже немає і розраховувати на їх підтримку на виборах після війни Банкова не може. А ще є великий запит на військових у владі та на покарання тих, хто не підготував армію до війни та не забезпечив військових всім необхідним. І цієї теми в ОП бояться до ус*ачки.

Тому почали заздалегідь шукати цапів-відбувайл. І шукають, кого б призначити на цю роль. Поки мітять в Залужного та Сирського, а згодом додадуть інших. Але почали вже. Під час війни. Це не помилка. Це вже злочин.

Схоже, в Офісі забули, що це не Залужний пропонував готуватися до шашликів, а не до війни. Забули й те, як Зеленський говорив "Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема". Це ж не Залужний чи Сирський сказав? Ні?

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І це ж Зеленський запропонував ВР призначити міністром оборони Андрія Тарана, який саботував вітчизняну ракетну програму та зірвав держзамовлення, не закуповував снаряди, бронежилети та шоломи, натомість ці гроші повертав у бюджет і їх витрачали на дороги.

Забули про це в ОП? Шкода. Ми всі це пам'ятаємо. Як пам'ятаємо і те, що за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. А ще ми пам'ятаємо, як Зеленський ігнорував попередження наших західних партнерів про вторгнення, не провів завчасно евакуацію та мобілізацію. Пам'ятаємо і що через це сталося. Наприклад в тих містах, які готувалися до травневих шашликів та де не була проведена евакуація громадян.

Тому в ОП можуть і далі давати команди своїм безуглим шакалам атакувати військових, але це дуже погана ідея. Яка може повернутися бумерангом до Зеленського, Єрмака і всієї цієї камарильї.

Думаю, що армія не погодиться бути цапами-відбувайлами. І коли військові плюнуть на субординацію та почнуть все розповідати, то замало нікому не буде здаватися. І це я ще про варіант "лайт" кажу. Тому раджу Зеленському своїх шакалів взяти на короткий ланцюг і намордника їм надягти. Це для всіх буде корисно. Особливо під час війни.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
Мар'яна Безугла
Олександр Сирський
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