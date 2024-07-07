Це робиться тому, що симпатиків серед військових у Зеленського з Єрмаком майже немає і розраховувати на їх підтримку на виборах після війни Банкова не може. А ще є великий запит на військових у владі та на покарання тих, хто не підготував армію до війни та не забезпечив військових всім необхідним. І цієї теми в ОП бояться до ус*ачки.

Тому почали заздалегідь шукати цапів-відбувайл. І шукають, кого б призначити на цю роль. Поки мітять в Залужного та Сирського, а згодом додадуть інших. Але почали вже. Під час війни. Це не помилка. Це вже злочин.

Схоже, в Офісі забули, що це не Залужний пропонував готуватися до шашликів, а не до війни. Забули й те, як Зеленський говорив "Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема". Це ж не Залужний чи Сирський сказав? Ні?

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І це ж Зеленський запропонував ВР призначити міністром оборони Андрія Тарана, який саботував вітчизняну ракетну програму та зірвав держзамовлення, не закуповував снаряди, бронежилети та шоломи, натомість ці гроші повертав у бюджет і їх витрачали на дороги.

Забули про це в ОП? Шкода. Ми всі це пам'ятаємо. Як пам'ятаємо і те, що за яйця по 17 гривень ніхто не відповів. А ще ми пам'ятаємо, як Зеленський ігнорував попередження наших західних партнерів про вторгнення, не провів завчасно евакуацію та мобілізацію. Пам'ятаємо і що через це сталося. Наприклад в тих містах, які готувалися до травневих шашликів та де не була проведена евакуація громадян.

Тому в ОП можуть і далі давати команди своїм безуглим шакалам атакувати військових, але це дуже погана ідея. Яка може повернутися бумерангом до Зеленського, Єрмака і всієї цієї камарильї.

Думаю, що армія не погодиться бути цапами-відбувайлами. І коли військові плюнуть на субординацію та почнуть все розповідати, то замало нікому не буде здаватися. І це я ще про варіант "лайт" кажу. Тому раджу Зеленському своїх шакалів взяти на короткий ланцюг і намордника їм надягти. Це для всіх буде корисно. Особливо під час війни.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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