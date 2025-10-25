Вкотре повторюю: колективного Путіна не існує! Не якась система створила Путіна, а Путін створив систему. Він її хребет та стрижень .

Система створюється людьми та складається з людей, які у цьому випадку підтримують Путіна, оскільки від нього залежить їхній матеріальний стан та добробут. Але мотивація у кожного з цих людей різна.

Саме Путін все об'єднує. Ані Патрушев, ані Шойгу, ані Мішустін, ані Медведєв, ані хтось інший не створювали ідеологічне підґрунтя для нападу на Україну, не писали псевдоісторичні статті, не видумували міфів. Вони або підтримували, або (мовчки) не підтримували ідеї, проте нічого самостійно без його команди не робили.

Коли Путін випаде з гри — уся ця піраміда впаде . Розпочнеться боротьба за владу, відкриється вікно можливостей щодо завершення війни, яка насправді потрібна лише Путіну. Варто лише зробити ставку на правильну гієну та допомогти їй зжерти своїх суперників.

Тому переговори з Путіним не мають ніякого сенсу. Він не може припинити цю війну, як би він не хотів, а він і не хоче, бо війна — це запорука його існування . Потрібно усунути Путіна, а далі справа піде.

Будапешт — був найкращим для цього майданчиком. Саме там можна було заманити вовка у пастку.

Але Європа — надто інтелігентна для такої операції, хоча подібні операції були широко розповсюджені у тій же Європі буквально пару сотень років тому.

Джерело

Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.