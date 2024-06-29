Коли Україна переможе, то ще незрозуміло чи тоді залишиться НАТО. Принаймні в цьому форматі, в якому сусіди України як перепусткою мародеритимуть на питаннях історичної памʼяті та єдиного освітнього простору України.

А якщо не переможе, то уже держави не буде. Тоді Білий дім уже перейматиметься як посилати своїх військових для захисту Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії від посиленої коштом українських ресурсів Росії.

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Тому ложка дорога до обіду.

І питання тут навіть не лише в Україні. Світ за крок від катастрофи від дій держави-гопника, а вони досі живуть у своїх ілюзіях.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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