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OPINION

Коли ми переможемо, то не відомо, чи буде НАТО...

Андрій Магера
29 червня, 2024 субота
08:01
Погляд Андрій Магера

Білий дім (США) каже, що Україні для вступу до НАТО треба перемогти у війні з РФ

Зміст

Коли Україна переможе, то ще незрозуміло чи тоді залишиться НАТО. Принаймні в цьому форматі, в якому сусіди України як перепусткою мародеритимуть на питаннях історичної памʼяті та єдиного освітнього простору України.

А якщо не переможе, то уже держави не буде. Тоді Білий дім уже перейматиметься як посилати своїх військових для захисту Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії від посиленої коштом українських ресурсів Росії.

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Тому ложка дорога до обіду.

І питання тут навіть не лише в Україні. Світ за крок від катастрофи від дій держави-гопника, а вони досі живуть у своїх ілюзіях.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
США
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