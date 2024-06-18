Головним підсумком "Саміту миру", я вважаю, є публічний заклик з боку Європи до відновлення територіальної цілісності України. Це дуже добрий знак.

Європа нарешті починає розуміти, що ігри США та Китаю на створення рани на тілі Європи під різними соусами їм не потрібні. Це точка маніпуляції та продажу "миротворчих послуг", як з боку США та Китаю, які у принципі їм не потрібні. Та точка контролю за Європою.

Від США ми ще ніколи не чули саме про "відновлення цілісності України", а лише буркотіння про "підтримку скільки потрібно".

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Від Китаю це ми ніколи теж не чули. Формат "заморозки війни" потрібен Китаю, щоб залізти у справи Європи та крутити нею як він хоче.

З Китаєм все ясно. Його "миротворчість" Україні у принципі не потрібна взагалі. Головне завдання — тиснути на США разом з Європою та дотискати виділення більшої кількості зброї.

Якщо будуть пручатися, то публічно запитувати, чи ви не змовились з Путіним та Китаєм, на фоні пафосного звіздежа про "демократію та цінності вільного світу". Нехай їх репутація страждає.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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