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OPINION

Головний підсумок Саміту миру — бажання Європи відновити нашу територіальну цілісність

Тарас Загородній
18 червня, 2024 вiвторок
12:03
Погляд Тарас Загородній

Мир має відновити суверенітет та територіальну цілісність України, – фон дер Ляєн

Зміст

Головним підсумком "Саміту миру", я вважаю, є публічний заклик з боку Європи до відновлення територіальної цілісності України. Це дуже добрий знак.

Європа нарешті починає розуміти, що ігри США та Китаю на створення рани на тілі Європи під різними соусами їм не потрібні. Це точка маніпуляції та продажу "миротворчих послуг", як з боку США та Китаю, які у принципі їм не потрібні. Та точка контролю за Європою.

Від США ми ще ніколи не чули саме про "відновлення цілісності України", а лише буркотіння про "підтримку скільки потрібно".

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Від Китаю це ми ніколи теж не чули. Формат "заморозки війни" потрібен Китаю, щоб залізти у справи Європи та крутити нею як він хоче.

З Китаєм все ясно. Його "миротворчість" Україні у принципі не потрібна взагалі. Головне завдання —  тиснути на США разом з Європою та дотискати виділення більшої кількості зброї.

Якщо будуть пручатися, то публічно запитувати, чи ви не змовились з Путіним та Китаєм, на фоні пафосного звіздежа про "демократію та цінності вільного світу". Нехай їх репутація страждає.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
Європа
Швейцарія
Війна з Росією
США
Урсула фон дер Ляєн
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