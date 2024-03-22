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Коли Росія нападе на НАТО?

Валерій Чалий
22 березня, 2024 п'ятниця
12:03
Погляд Валерій Чалий

Атака на одну з країн НАТО може відбутися не через вісім, п’ять, три чи навіть два роки, а вже наприкінці 2024 – початку 2025 року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: "Ми повинні враховувати, що “Владімір Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років".

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен: "Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує статтю 5 і солідарність НАТО на міцність".

Керівник БНБ Польщі Яцек Севера: "У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна: "За даними естонського уряду, Росії може знадобитися "три-чотири роки", щоб підготувати "тест для НАТО".

Президент Франції Еммануель Макрон: "Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу Росії", – сказав він.

Німецька розвідка: "Більше не можна виключати, що президент РФ Володимир Путін з 2026 року нападе принаймні на частину НАТО, зокрема, країни Балтії або Фінляндію".

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Висновки:

Перший: від "8 років" прийшли лише за кілька місяців до ймовірного російського нападу у 2026 році – значить все це, вибачте, не той аналіз, який враховує всі важливі фактори.

Другий: ці дані змінювалися лише в сторону зменшення термінів можливої російської атаки, відтак – тенденція очевидна.

Третій: тут не враховується, принаймні дві речі, що напад на НАТО може бути й під час позиційної війни з Україною і те, що російський режим атакує не тоді, коли вони сильніші, а коли супротивник слабший.

Тому послухайте уважно: російська провокація проти НАТО чи навіть очевидна атака на одну з країн НАТО може відбутися не через вісім, п’ять, три чи навіть два роки, а вже наприкінці 2024 – початку 2025 року.

Єдиний спосіб уникнути цього – надати максимальну підтримку Україні прямо зараз!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Валерій Чалий
Війна з Росією
НАТО
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