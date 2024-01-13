Кому адресоване послання Америки у вигляді атак на хуситів?
Атака США та Британії на хуситів — дуже важлива подія глобального масштабу
Американці нарешті наважилися. Щоправда, не одноосібно, а із залученням найближчих союзників.
А це вже щось. Це та демонстрація сили, якої дуже-дуже бракувало адміністрації Байдена з часів "виходу" з Афганістану. То була саме демонстрація слабкості. Союзників навіть не попередили заздалегідь.
Момент демонстрації слабкості суттєво вплинув на глобальних конкурентів США, включно з російською агресією проти України. Ніхто не очікував рішучого опору не лише з боку України, але й насамперед з боку Заходу. І потоплений росіянами американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper 14 березня минулого року біля Криму, а перед тим ще один збитий у небі над Сирією, залишилися без належної відповіді. Обмежилися риторикою.
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Зараз є шанс розвернути очікування наших ворогів і ворогів сучасного світу в протилежний бік.
За великим рахунком, Україні зараз, як ніколи раніше, потрібне відкриття другого фронту. І не російсько-іранськими проксі, як Хамас/Хезболла, а навпаки, фронту проти них. А отже, і проти союзників РФ — Ірану чи навіть КНДР.
Головним же адресатом такої демонстрації сили Заходу є КНР. Для них це вже наочне попередження. На відміну від Ірану й РФ, вони ще здатні реалістично оцінювати ситуацію.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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