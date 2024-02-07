Купу різноманітної ахінеї в стилі, "Ашо отето, кумір шолі?" і таке інше, звичайно ж почуєте, але не більше.

І все ж таки? Чому? Навіщо? Щоби що?

Я навряд чи помилюсь, якщо йдеться про керований кимось хаос. Чим більше незрозумілих дій, тим краще. Тобто, щоб врешті-решт через тривалий час нічого не вийшло, треба…

Ну ось вам нагальний та усім зрозумілий приклад. У 2019 році, після остаточного приходу до влади так званих Слуг народу, у відставку відправляють міністра оборони Степана Полторака та на його місце призначають Андрія Загороднюка. Молодий. Перспективний. Якщо хто не в курсі, то я дещо нагадаю.

Міністерство оборони - це не про воювання. Це про забезпечення армії. Грошима, речами, взяттям, зброєю, ще раз зброєю, і ще двадцять раз зброєю. Шоломами, бронежилетами і так далі. Запамʼятайте це.

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Але через деякий час, а саме напочатку березня 2020 року, себто менш ніж через рік каденції на посту міністра, Загороднюка чомусь знімають та призначають Андрія Тарана. Тобто що? Все починай спочатку. Входити в курс справ. Вибудовувати під себе команду та комунікацію і так далі. А годинник мовчки робить свою справу… Тік-так! Тік-так! Промайнуло не так багато часу, якихось півтора року і напочатку листопада 2021 року, Тарана теж знімають з посади й призначають Олексія Резнікова. Угу… Знов починай все спочатку.

Встигаєте за думкою?

А потім, через неповні чотири місяці почалось повномасштабне вторгнення. І дивним чином, на складах не виявилось бронежилетів та шоломів. Форми, взуття та радіостанцій. Так сталось, що протягом тривалого часу країна чомусь не закуповувала "стугни". І САУ "Богдана", яка була в єдиному екземплярі на параді 2018 року, так і почала воювати, в єдиному екземплярі. І то, дякуючи Богові та відчайдухам, які врятували її. Щобільше, відомий зараз кожному комплекс "Нептун", як був на параді 2018 року в єдиному екземплярі, так і… ну, ви все памʼятаєте друзі!

А тепер просто задумайтесь та поєднайте разом, катавасія зі зміною міністрів та бронежилети з ресор в березні 2022 року!