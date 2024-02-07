Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кому була на руку передвоєнна катавасія з міністрами оборони
OPINION

Кому була на руку передвоєнна катавасія з міністрами оборони

Олексій Петров
7 лютого, 2024 середа
10:00
Погляд Олексій Петров

Якщо спитати зараз усіляких експертів експертних наук: "Так, а навіщо знімати з посади Валерія Залужного? Який сенс? Щоби що?", чіткої відповіді ви не почуєте

Купу різноманітної ахінеї в стилі, "Ашо отето, кумір шолі?" і таке інше, звичайно ж почуєте, але не більше.

І все ж таки? Чому? Навіщо? Щоби що?

Я навряд чи помилюсь, якщо йдеться про керований кимось хаос. Чим більше незрозумілих дій, тим краще. Тобто, щоб врешті-решт через тривалий час нічого не вийшло, треба…

Ну ось вам нагальний та усім зрозумілий приклад. У 2019 році, після остаточного приходу до влади так званих Слуг народу, у відставку відправляють міністра оборони Степана Полторака та на його місце призначають Андрія Загороднюка. Молодий. Перспективний. Якщо хто не в курсі, то я дещо нагадаю.

Міністерство оборони - це не про воювання. Це про забезпечення армії. Грошима, речами, взяттям, зброєю, ще раз зброєю, і ще двадцять раз зброєю. Шоломами, бронежилетами і так далі. Запамʼятайте це.

Читайте також: Час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє

Але через деякий час, а саме напочатку березня 2020 року, себто менш ніж через рік каденції на посту міністра, Загороднюка чомусь знімають та призначають Андрія Тарана. Тобто що? Все починай спочатку. Входити в курс справ. Вибудовувати під себе команду та комунікацію і так далі. А годинник мовчки робить свою справу… Тік-так! Тік-так! Промайнуло не так багато часу, якихось півтора року і напочатку листопада 2021 року, Тарана теж знімають з посади й призначають Олексія Резнікова. Угу… Знов починай все спочатку.

Встигаєте за думкою?

А потім, через неповні чотири місяці почалось повномасштабне вторгнення. І дивним чином, на складах не виявилось бронежилетів та шоломів. Форми, взуття та радіостанцій. Так сталось, що протягом тривалого часу країна чомусь не закуповувала "стугни". І САУ "Богдана", яка була в єдиному екземплярі на параді 2018 року, так і почала воювати, в єдиному екземплярі. І то, дякуючи Богові та відчайдухам, які врятували її. Щобільше, відомий зараз кожному комплекс "Нептун", як був на параді 2018 року в єдиному екземплярі, так і… ну, ви все памʼятаєте друзі!

А тепер просто задумайтесь та поєднайте разом, катавасія зі зміною міністрів та бронежилети з ресор в березні 2022 року!

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Війна з Росією
допомога Україні
Валерій Залужний
Читайте також:
Верховна Рада
6 лютого, 2024 вiвторок
Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
5 лютого, 2024 понедiлок
СБУ оголосила підозри у держзраді 5 українцям, серед них інженерка оборонного заводу
Чечня Росія кадирівці моліція
6 лютого, 2024 вiвторок
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 лютого
10:15
атака РФ по Харкову, 07.02.24
Ранкові удари РФ по Харкову: є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти
10:06
ЗСУ. ППО
Масований обстріл РФ: сили ППО знищили 44 повітряні цілі
09:56
Оновлено
Київ, атака РФ 07.02.24
РФ атакувала Київ: постраждали 9 людей, зокрема вагітна, пошкоджено тепломережу і ЛЕП
09:54
Кирило Шевченко
Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексочільника НБУ Шевченка, - Der Standard
09:49
Оновлено
Наслідки обстрілу Миколаєва
Світ реагує на атаку РФ: Брінк заявила про потребу в безпековій допомозі, Боррель зустрів ранок у бомбосховищі
09:30
Ексклюзив
Карта. Вербове_3101
Ворог намагається повернути Роботине під вогневий контроль, - боєць "Легіону Свободи" про Запорізький напрямок
09:28
Оновлено
електроенергія, шахеди
Вночі Росія запустила ударні БПЛА з півдня України: на Дніпропетровщині є влучання
09:17
Наслідки обстрілу Миколаєва
Окупанти завдали удару по Миколаєву: є загиблий і постраждалі
08:37
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань
08:35
Live
Оновлено
Ракета
Росія запустила по Україні крилаті ракети та "шахеди", є загиблий та поранені
08:26
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія завела усі ракетоносії у пункти базування
08:07
Інфографіка
навчання з протидії ДРГ
Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем
08:02
OPINION
Юлія Клименко
Законопроєкт про мобілізацію. Воюватимуть виключно бізнес та безробітні?
07:59
Китайський банк Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з Росією
07:33
газ, ГТС
Російський "Новатек" відкрив офіс у Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters
07:06
Снаряди 155-мм
Допомога США залишається "життєво необхідною", щоб Україна могла розбудувати свою оборонно-промислову базу, - ISW
06:34
Ємен, хусити
Хусити намагалися атакувати кораблі у Червоному морі: США збили частину ракет
06:18
КНДР, Північна Корея
РФ щонайменше 9 разів била по Україні балістичними ракетами виробництва КНДР, - США в ООН
05:32
Денис Шмигаль
Обсяг експорту з України морем сягнув рівня як до повномасштабної війни
05:32
Авдіївка
РФ щодня випускає по Донеччині до 2500 снарядів, - голова ОВА
05:11
Оновлено
кібератака
Військова розвідка Нідерландів викрила китайське кібершпигунство в країні: Китай відреагував
04:28
конгрес США
Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post
04:11
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС відповів "у позитивному дусі" на угоду про перемир'я в секторі Гази
02:20
санкції проти Росії
На другу річницю війни ЄС запровадить санкції проти деяких військових РФ і Білорусі та причетних до викрадень українських дітей, - ЗМІ
01:15
терористи ХАМАС
Вперше проти "недержавного суб'єкта": Канада запровадила санкції проти ХАМАСу
00:38
Радбез ООН
"Він може просто стати перед дзеркалом": Україна відповіла представнику РФ, хто винний у кровопролитті
00:13
Себастьян Піньєра
Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері
2024, вiвторок
6 лютого
23:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ
23:50
Ексклюзив
Ганна Маляр
Маляр пояснила, чому в Україні виникли проблеми з мобілізацією
23:45
Дмитро Лубінець
Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець перелічив антиконституційні норми, але закликав голосувати в першому читанні
23:08
Повернутися до конкуренції в медіа: "Репортери без кордонів" закликали уряд зупинити телемарафон
22:46
YouTube забанив десятки каналів російського держтелебачення
22:28
Bayraktar TB2
Виконавчий директор Baykar розповів, скільки безпілотників на рік вироблятиме завод в Україні
22:06
У Литві на узбережжі знайшли гідролокатор російського зразка
21:59
Марʼяна Безугла
Заяву Мар'яни Безуглої про вихід з партії "Слуга Народу" задовольнили
21:40
Юлія Свириденко
Програма компенсації аграріям вартості сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць, - Свириденко
21:35
грузія
Затримання "української" вибухівки в Грузії: кандидат у прем'єри заявив про нібито наміри Києва "відкрити другий фронт"
21:30
Ексклюзив
Ганна Маляр
"Виклик, до якого неможливо було підготуватися": Маляр розповіла, як формувалася інформполітика у перші місяці повномасштабної війни
21:21
Ексклюзив
окупанти
Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий проаналізував пріоритетність цілей ворога на лінії фронту
21:02
Іван Федоров, мер Мелітополя
Федоров залишається мером Мелітополя, але йде у відпустку на час очільництва ОВА: міськрада назвала виконувача обов'язків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV