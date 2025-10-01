Останнім часом прокотилась серія скандалів про ймовірно корупційні гроші. Почалось усе із розбірок світської левиці з колишнім коханцем — про те, на чиї ж гроші були відкриті її салони краси в далекому 2015 році. І, о Боже, виявилось, що ще один колишній тої пані був не просто топчиновником компанії "Укроборонпром". І в листопаді 2024 року він отримав 8 років тюрми за розкрадання на різних схемах, які позбавляють армію боєприпасів та РЕБ.

Далі масла у вогонь підлили два квіткові ведмеді за півмільйона гривень за штуку та більше. Інстаграм-панянка, яка отримала одного на свій день народження, обматюкала українців, запевнила, що не зобовʼязана підтримувати Сили оборони, й загалом порадила "завалити жало". Народні міфи одразу повʼязали її з депутатом провладної партії. Тим самим враження, що корупція перетворюється у проблему для країни ще більшу аніж повномасштабна війна лише посилюється.

Додам цитату зі свіженької соціології КМІС. Там "проблема розкрадання бюджетних коштів" має показник 61,5%. І це сильно випереджає пункт "неналежна підготовка до війни", яка має 46,6%.

Утім, вінцем мажорства, розкрадань на ЗСУ і святої упевненості, що тобі нічого не буде — можна назвати свіжу кричущу історію із Києва. Водій на "гєліку", який припаркувався на велосипедній смузі, побив велосипедиста, який зробив йому зауваження. Від ударів 40-річний чоловік з велосипеда впав на землю, а нападник відтягнув його на узбіччя та поїхав з місця події — все це відбулось під камери на вулиці. Після чого постраждалого госпіталізували у важкому стані: йому діагностували черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.

Нападником виявився горе-підприємець Олександр Хілик, який є фігурантом справи про розкрадання грошей на закупівлях для ЗСУ. Суть цієї схеми на 25 млн грн — проста. Компанія бізнесмена "Глобал Хіл Ікс Груп" у 2022 році отримала 25 млн грн бюджетних коштів на постачання форми для військовослужбовців. Зрозуміло, що з формою там була біда, а гроші осіли на рахунках. Тож кілька років у судах тягнеться справа.

Але у ній суд постійно випускає підозрюваного під особисте зобовʼязання. Уже пару років — тому той має час кататись на новому авто і бити інших учасників руху кулаками. Цікаво, що наступне засідання у справі про розкрадання компанією Хілика призначили на 10 жовтня.

Чому скандал із цим мажором отримав новий виток? Бо за тяжке та публічне побиття велосипедиста суд виніс йому нічний домашній арешт, попри те, що навіть прокурор просив арешт.

У мережі уже дізнались, що цей Хілик має двох всиновлених дітей, а блондинка, яка сиділа в машині, поки коханий добивав велосипедиста, ось-ось народить третю. Тож не виключено, що цей норовливий пан за традиційною схемою втече за кордон як щасливий татко трьох янголяток. І любитиме Україну тимчасово звідти. Поки не виникнуть нові схематози — наприклад, на відбудові після війни.

Поява таких історій купою — коли Росія активізує буквально весь арсенал гібридних методів війни — не просто злить. Я відчуваю, як закипає моє серце до подібних схематозників. А ще до тих, хто їх просто покриває.

Просто схема на війні — і ти уже мультимільйонер, а твоя подруга, дружина чи коханка продає курси з успішного успіху в інстаграмі або відкриває салон та магазин одягу — традиційні "пралки" чорних грошей.

Просто десятки таких схем тут і зараз — очевидна причина, чому із риторики політики спочатку зникають гасла про кордони 1991 року, а далі й 2022-го. І вже цілком прийнятними є чужі формули про замороження лінії фронту та переговори за посередництва Дональда Трампа.

Мажори, схематозники та їхні дами — спраглі до розкошів та грошей — стають тими щурами, які тягнуть наш корабель на дно. І питання до кожного, хто має змогу це пофіксити — чи справді ви впевнені, що так же будете заробляти, якщо Росія начепить тут своїх прапорів.

Історія окупації Донбасу та Криму першої фази російсько-української війни добре показує, як Росія викидає за борт відпрацьований матеріал. Тих, хто хотів заробляти на схемах — але виявилось, що для цього у нової влади є свої надійні кадри, які теж хочуть грошей, влади та слави.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.