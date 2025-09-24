Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд "Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
OPINION

"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
24 вересня, 2025 середа
20:00
Погляд

Скандал із квітковим "ведмедиком" за півмільйона гривень — змусив укотре задуматись, чи доцільні понти під час війни. І що робити з громадянами, для яких "здаватись", а не "бути" — лишається життєвим кредо навіть під час війни

Зміст

Умовно ситі часи до повномасштабного вторгнення, соцмережі та шоу а-ля "Супермама" на СТБ подіяли на чималу кількість українських жінок набагато гірше, аніж ядерна війна. 

Весь TikTok завалений опитуванням, де типові дівчатка із маршрутки Бердичів — Житомир розмірковують про те, що якщо хлопець зароблятиме менш як 10 тисяч доларів, вони навіть не підуть з ним на каву. Вся стрічка кримінально-корупційних новин аж пістрявіє тим, як одна світська левиця відкривала салони краси за гроші "Укроборонпрому" ще під час першої фази російсько-української війни. Або ж як жінка колишнього СБУшника, який погорів на схемах трансформаторів, раптово стала дуже багатою бізнеследі й танцює в кольє з прутнів на концертах Бейонсе. Чи ще був заступник Генпрокурора Вербицький — чия дівчина раптово стала власницею тих же салонів краси, дорогущого "порша" та пентхаусів. 

Окремо — не забудьмо оглушливий кейс псевдохудожниці Соні Морозюк, яка цілий 2023 рік просувалась як унікальна художниця. А на ділі виявилось, що дівчина одіозного сімейства Гринчевичів — які мають підряди на війні, все знала про схеми сімʼї свого екскоханця. 

Жінка, яка отримала скандального квіткового "ведмедика", на практиці виявилась таким самим "успішним успіхом". 

Така собі Даніелла на цілком заслужену критику марнославства і тупих понтів відповіла в Instagram. Традиційно, як водиться серед подібних дам, на "русском языке" і з використанням нецензурної лексики. Вона наголосила, що чужі коментарі їй нецікаві, і закликала хейтерів просто не реагувати на контент.

Читайте також: Як інстаграмниці керують НАТО і Радбезом ООН від імені України

"А ось і я. Певно, не чекали ніх*я? Але в мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: "А нах*я так дорого? Можна було машину купити", або "Можна було віддати гроші на ЗСУ". Можна було б, в принципі, завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти повз. Якось ваші хейтерські зад*рчені коментарі нах*й нікому не потрібні", – заявила вона.

Що ж, маємо нову історію, як чергова надувна лялька якогось дяді зеленої епохи видає з себе велике неабищо. Та і врешті, навряд чи всі ці букети та бутики одягу могли бути без певних зовнішніх грошових вливань ззовні. І ні — це не заздрощі, це констатація факту. 

Разом з тим у світі не бракує прикладів, як себе демонструють світу справді багаті, вродливі та впливові. Ми з моїми подругами-журналістками обожнюємо слідкувати за кількома світовими знаменитостями. 

Одна із них відома акторка та продюсерка Різ Візерспун. На її сторінках у соцмережах не знайти квіткових "ведмедів", хизування "картьє" та новими люксовими авто. Разом з тим — у неї багато світлин про спорт, розваги з такими ж знаменитими подругами і багато фото із сімʼєю. Наприклад, з мамою

Хоча ця жінка уже кілька років у стосунках з багатим  німецьким фінансистом Олівером Хаарманном, вона не показує, як він катає її в Сен-Тропе, на яхті та приватному літаку. Є речі, які виключно для двох. Та і не заведено у західному суспільстві хизуватися грошима

Або ще один добрий приклад — відома культова акторка Сальма Хайєк. Уже 18 років вона одружена з власником найдорожчих брендів Франсуа-Анрі Піно. З життя поза роботою вона показує заняття дайвінгом, як розважається із купою собак та як готує вечері та сніданки. За всі роки актриса не закинула жодного відео про те, як її осипає подарунками чоловік, чи скільки він має заробити цього місяця, аби їй вистачило на прожиття. 

Зате там чимало контакту з батьками, свекром і милі домашні святкування. Так, днями спільній доньці подружжя виповнилось 18 років. Це свято суттєво відрізняється від тих гулянок з блогерами та низкою співаків, які періодично влаштовують "супермами із СТБ" для своїх чад 5-6 років. 

Читайте також: "Супермами з СТБ" схиляють Україну до капітуляції. Чому інстаблогеркам краще закрити рота?

У Валентини Паломи Піно було дуже спокійне святкування у колі сімʼї — разом із братами, сестрою та кількома друзями. Дуже простий ягідний торт і багато танців із мамою. На одному із відео щасливі тато і мама цілують доцю в голову. Отже, про ментальне здоровʼя майбутньої власниці YSL та Gucci можна бути спокійними.

То ж яка мораль подібних історій? 

Перше. Еліту точно не формує надлишок грошей, особливо, якщо ці кошти дістались не зовсім чесним шляхом. 

Друге. Смак — така річ, яка зʼявляється з певним рівнем освіти та роботи над собою. Бо можна з фільтрами бути начебто гламурною дамою, але щойно відкриваєш рот — і російська безграмотна мова з матюками видають із тебе вчорашню випускницю ПТУ, яка дорвалась до ресурсів.

І окремо — треба щось робити із лінійкою шоу для жіночої аудиторії. Саме вони розбестили жінок і вирощують із них моральних почвар, які заради власних забаганок не проти брати корупційні кошти з оборонки та інших схематозів в часи війни. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

