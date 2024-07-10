У хід іде все — від листів експертів у The Guardian зі страшилками про ядерну війну до вимог Орбана, аби ЗСУ перестали стріляти зі свого боку. Всередині ж країни заквоктала ударна сила — гламурні інстаблогери заволали про те, що хочуть миру над головою для своїх дітей, тому "клоун" (так вони називають президента Володимира Зеленського, — авт.) має їхати та домовлятись із Путіним.

Момент цієї масованої інформаційної атаки вибрано максимально чутливий. 8 липня Росія спрямувала крилату ракету Х-101 в корпус дитячої лікарні "Охматдит" — світові ЗМІ облетіли світлини дітей у крові на процедурах діалізу та абсолютно лисих якраз на процедурах хімієтерапії.

Тероризм Росії та удар по найбільш чутливих — хворих дітях, попри всі очікування, розбудив купу невігласів, ідіотів і численних учасниць розважальних телешоу, які живуть своє життя на пляжах Маямі, Балі та Мальдівах. Низка інстаблогерок-мільйонниць вирішили, що воно в купальниках і відео прямих ефірів збільшення грудей дозволяють їм бути експертами в темах політики, дипломатії та мирних домовленостей із таким геополітичним алігатором як Владімір Путін. Чому так трапилось?

Читайте також: Охматдит: чому важливо демонструвати не тільки жах, а й згуртованість

Ера соцмереж і прихід у 2019-му малокомпетентних людей у всі сфери влади — подарували нам купу експерДів із соцмереж. Тепер кожна учасниця "від пацанки до панянки" та "супермама" отримала можливість давати свої поради уряду, дипломатам та західним союзникам. Кожна друга істота на столі у пластичного хірурга преться оцінювати "генАцыд", "Ахмадєт" та бідкається з Майямі, что есть "прИдел".

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Відповідь — очевидна. Ціна приходу критичної маси некомпетентних людей у владу на виборах 2019 року — дуже висока. І ми не можемо собі дозволити, аби малограмотні супермамочки вирішували, які мирні договори та гарантії безпеки нам потрібні. Якою врешті буде Україна далі після руйнівної війни з втратою великої кількості працездатних осіб.

"А що люди не мають право висловлювати думку? Що їх треба одразу записувати в сміття", — запитують послідовники подібних гуринь у кожного, хто ставить під сумнів компетенцію балакаючих трусів із курортів, які живуть своє краще життя.

Читайте також: Удар по Охматдиту: Путін знов об’єднав українців своїм злочином

Низка супермамочок в унісон заволала, що не хоче кордони 1991, а хоче мирне небо, аби їхнє любе дитятко було в безпеці.

Почнемо з бази. "Охматдит" вразила крилата ракета Х-101 з радіолокаційною системою наведення, отже, росіяни початково хотіли вразити дитячу лікарню. Це була явна спроба вичавити всі емоції в українців в страху і схилити їх до капітуляції. Прикметно, що на банкеті після засідання ООН щодо удару по "Охматдиту" — Росія організувала бенкет. І головною стравою там була котлета по-київськи. Цинічний і підлий символ.

Фото: Скриншот

А що можливо? Нам потрібні системи РЛС, якісний РЕБ, сучасна авіація. І було б незле, аби бородаті кукусіки інстасамиць пішли в мобільні групи ППО, бо частина їх пішла піхотою після недавнього аудиту в ЗСУ. Причому пішли в посадки часто не лише люди, а й автомобілі, які новини по тилових містах зграйки шахедів.

Коли горе-інфлюєнсерам, чиє життя та заробітки ніяким чином не змінила війна, почали викладати скрини статті 34 Конституції України — мовляв, мають думку на свободу думки. То тут хочеться нагадати, що є ще друга частина цього пункту, що "здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності".

Аби відвернутися від робочої рутини, я часто гортаю світових інфлюенсерів моди та блогерства. І чому я не бачу, аби суперпопулярна американка Хейлі Бібер називала Блінкена клоуном і радила Джо Байдену, як правильно дружити з Китаєм, аби лиш було мирне небо над Лос-Анджелесом.

Британка Розі Хантінгтон-Вайтлі — успішна супермодель і медійна мільйонерка. Вона постійно у Vogue з порадами, як зібрати круті луки в офіс. Як воно бути дружиною Джейсона Стетхема — еталона мужності для низки молодих юнаків. Розі — почесна гостя заходів за участю королівської родини. Але ні разу інфлюенсерка з 20 мільйонами підписників не радила премʼєру Ріші Сунаку, як йому керувати політикою та армією. І чи варто давати зброю та гроші Україні на війну.

Є ще француженка Лея Сфез. Але щось вона не називає Макрона клоуном і обходиться без порад, як далі Франції боротися за лідерство у Євросоюзі.

Відмова від кордонів 1991 року не принесе "мирне небо". Так само хапання "за мир во всем мире" і російську мову не принесе українським інстаблогерам багато контрактів із РФ та Китаєм.

Не секрет, як авторитарна машина поставила на коліна своїх інстаблогерів. Ще відносно недавно російські інфлюенсерки Інстасамка, Настя Івлєєва та Іда Галич — були символом свободи та самовираження. А зараз стулили роти й поприкривали коліна. І ось уже збирають гроші на СВО та хвалять політику Путіна.

Мирне небо за російським сценарієм можливе. Але тоді наш інсташлак точно не буде жити своє життя на Мальдівах, а буде підтримувати чужих хлопчиків у формі армії РФ.

Не варто плутати свободу слова із компетентністю. Типова "супермама" із телевізора може розказувати про те, яку пипку краще обрати для дитини, і яке листя салату варто жерти, аби скинути 5 кілограмів. Однак кесарю кесареве. І питання геополітики точно варто лишати тим людям, хто вміє писати "геноцид" та "анексія" без граматичних помилок.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.