Чи знали ви раніше назву хоч одного села в Астраханській області Росії? А що там є порт Оля на річці Бахтемір, води якої вливаються у Волгу й впадають у Каспійське море? Чули про Сизрань Самарської області? Або про такі міста як Кстово, Кириши, Усть-Луга, Бєлая, Дягілєво? А територія Бєлгородської області з її Шебекіним уже сприймається як щось буденне. Про Курщину й говорити не варто.

Зараз нам також цікава географія міста Анкоридж — його ландшафт, пориви вітру та інші особливості неймовірної природи найбільшого штату Америки — Аляски. Але це вже жартома. Хоча Путін — цілком законна військова ціль, і саме в цей час він тимчасово виповзе з-під свинцевого дашка ППО, який йому створили в резиденції у Валдаї Новгородської області.

