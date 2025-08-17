Курс географії від Сил оборони
Цікаво вивчати географію за влучними ударами українських безпілотників?
Чи знали ви раніше назву хоч одного села в Астраханській області Росії? А що там є порт Оля на річці Бахтемір, води якої вливаються у Волгу й впадають у Каспійське море? Чули про Сизрань Самарської області? Або про такі міста як Кстово, Кириши, Усть-Луга, Бєлая, Дягілєво? А територія Бєлгородської області з її Шебекіним уже сприймається як щось буденне. Про Курщину й говорити не варто.
Зараз нам також цікава географія міста Анкоридж — його ландшафт, пориви вітру та інші особливості неймовірної природи найбільшого штату Америки — Аляски. Але це вже жартома. Хоча Путін — цілком законна військова ціль, і саме в цей час він тимчасово виповзе з-під свинцевого дашка ППО, який йому створили в резиденції у Валдаї Новгородської області.
Приєднуйтесь до Сил оборони й станьте частиною неймовірно захопливої пригоди у світі географії: вивчайте культуру аборигенів у Суджі під гастрономом "П’ятірочка", обирайте, куди летіти в подорож літаком — на НПЗ у Туапсе чи на радіоелектронний завод у Пензу, запускайте морські дрони до портів Новоросійська або пристрасно добивайте опори Кримського мосту.
Жодна армія світу ще не мала таких крутих умов для вивчення географії цілого континенту, які тепер є у ЗСУ.
Тому нічого про Україну без України! Бо в нас є карти ... контурні карти з нанесеною сіткою географічних координат.
Про автора. Мирослав Откович, український журналіст, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
