Одне уточнення: не проти РФ, а від РФ. Бо саме Росія, а не навпаки, розпочала війну, і займається шантажем (ядерним, зокрема) усього цивілізованого світу. А те, що не за участю Росії, ну, звісно. А чого ж там чекали?

Тому дивно, що це звучить як звинувачення на адресу Заходу. Лавров їх має адресувати своєму президенту, який призвів до того, що РФ докотилась від статусу країни-гаранта (принаймні, однієї з) до статусу країни-агресора, від якої потрібні гарантії. Читайте також: Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО

І так: гарантії безпеки для України, які сьогодні обговорюються, є невіддільною частиною питання безпеки Європи загалом, проти якої РФ уже веде гібридну війну.

В результаті Ялта-2, якої так прагнули в Кремлі як реваншу РФ за програш у Холодній війні, має зовсім інші наслідки для його ініціатора: не розширення гарантій "безпеки" (впливу) РФ, а прямо навпаки — його звуження, і гарантії безпеки від агресивного волюнтаризму РФ. І тут Лавров, який "прикинувся шлангом", має глянути на свою "морду" (дії) та інших посадовців, включаючи російського лідера, як "першопричину" поточного стану речей.