Що ж, подякуємо Лаврову за ще один аргумент, чому треба приєднуватися до НАТО тим країнам, які ще не встигли, і яким Росія нічого не гарантує.

Учорашня промова – це спроба Росії ще раз засвідчити свої "мирні наміри" напередодні геополітичних торгів із Трампом. Мовляв, Москва дуже мирна, а це Європа все даремно "накручує".

Але виходить в путінців не дуже. Бо після чергових мирних обіцянок з Росії балканським та пострадянським країнам поза парасолькою НАТО ще більше хочеться цю парасольку отримати. І що важливо — жодному учаснику НАТО, – навіть такому відбитому як Угорщина часів Орбана — ніколи в голову не приходить з-під неї виходити.

А взагалі страшно уявити що було б в Європі за ці всі роки, якби не існувало цієї безпекової організації. Росія би давно вже почала на території всієї Європи відкриті та гібридні війни.

Але на відміну від численних інших міжнародних організацій впродовж десятків років саме НАТО спромоглася стати одним із дієвих інструментів миру і безпеки в Європі. Як це вдалося — треба вивчати на всіх програмах з міжнародних відносин. Якби від мене залежало, кому треба віддати премію миру ООН, то я би давно віддав її НАТО.

Про автора. Сергій Таран, політолог

