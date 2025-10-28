Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки

Марія Музиченко
28 жовтня, 2025 вiвторок
13:47
Світ Сергій Лавров

У вівторок, 28 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ ніби не має намірів нападати на країни НАТО чи Євросоюзу і вона готова закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське видання "БЕЛТА".

Очільник МЗС РФ заявив, що керівництво західних держав, користуючись "антиросійською істерією", нібито прагне перекласти на Москву провину за свої помилки.

"Ми неодноразово заявляли, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та ЄС. Ми готові закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але лідери Євросоюзу ухиляються від розгляду цих гарантій на колективній основі", - сказав він.

Читайте також: Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України

За словами міністра, лідери ЄС вважають, що після закінчення війни в Україні гарантії безпеки мають існувати не за участю Росії, а проти неї. Він також висловив занепокоєння через "штучне розширення зони відповідальності" НАТО.

"Жодна країна, група країн чи організацій не повинні претендувати на регіональне домінування. На жаль, саме цим займається НАТО", - додав він.

  • 27 жовтня Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Путін нібито відкритий до концепції США для завершення війни проти України.
Читайте також:
USS Abraham Lincoln
Автор Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
хакери
Автор Марина Данилюк-Єрмалаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:10
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:17
опалення
"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкісноземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
08:00
OPINION
То що буде з гривнею?
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
Більше новин
