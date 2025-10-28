Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
У вівторок, 28 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ ніби не має намірів нападати на країни НАТО чи Євросоюзу і вона готова закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки
Про це повідомляє пропагандистське видання "БЕЛТА".
Очільник МЗС РФ заявив, що керівництво західних держав, користуючись "антиросійською істерією", нібито прагне перекласти на Москву провину за свої помилки.
"Ми неодноразово заявляли, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та ЄС. Ми готові закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але лідери Євросоюзу ухиляються від розгляду цих гарантій на колективній основі", - сказав він.
За словами міністра, лідери ЄС вважають, що після закінчення війни в Україні гарантії безпеки мають існувати не за участю Росії, а проти неї. Він також висловив занепокоєння через "штучне розширення зони відповідальності" НАТО.
"Жодна країна, група країн чи організацій не повинні претендувати на регіональне домінування. На жаль, саме цим займається НАТО", - додав він.
- 27 жовтня Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Путін нібито відкритий до концепції США для завершення війни проти України.
