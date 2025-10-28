Про це повідомляє пропагандистське видання "БЕЛТА".

Очільник МЗС РФ заявив, що керівництво західних держав, користуючись "антиросійською істерією", нібито прагне перекласти на Москву провину за свої помилки.

"Ми неодноразово заявляли, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та ЄС. Ми готові закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але лідери Євросоюзу ухиляються від розгляду цих гарантій на колективній основі", - сказав він.

За словами міністра, лідери ЄС вважають, що після закінчення війни в Україні гарантії безпеки мають існувати не за участю Росії, а проти неї. Він також висловив занепокоєння через "штучне розширення зони відповідальності" НАТО.

"Жодна країна, група країн чи організацій не повинні претендувати на регіональне домінування. На жаль, саме цим займається НАТО", - додав він.