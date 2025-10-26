Хоча коли він приїхав у складі переговорної групи РФ на першу російсько-американську зустріч навесні, то всіляко підкреслював, що коментує виключно економічні питання.

А тепер от заговорив під час візиту до США про три складові (усі політичні), одна з яких — це питання територій, де є, за словами Дмітрієва, "російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту".

Все як завжди. Цинізм, який не знає меж. Всі ми памʼятаємо формулу російського вторгнення на Донбасі ще у 2014 році "за спинами женщин и детей", коли цивільне населення, яке ніби-то прийшла "захищати" російська армія, фактично використовувалось як щит для розпалювання агресії РФ. Про Крим у РФ взагалі відкрито говорили як про російську спецоперацію ще тоді. Ну, а після повномасштабного вторгнення, у ході якого росіяни стирають вщент українські міста на Сході та Півдні, говорити про "захист" від українських "атак" - це уже взагалі заяви без адресата, бо невідомо, на чиї вуха вони розраховані.

Щодо двох інших складових — нейтралітет та гарантії безпеки — то вони стосуються уже не лише України, бо йдеться про безпеку європейського регіону загалом. Враховуючи те, що РФ трактує посилення нашої обороноздатності та західну допомогу Україні як неприйнятний формат гарантій безпеки, і при цьому подовжує як гарячу війну в Україні, так і гібридну у країнах західних альянсів, то тут знову все виглядає як пошук Росією псевдообґрунтування для продовження війни.

Одним словом: з такими складовими (суміш пропагандистської та абстрактної позицій) ідіть гуляти лісом.