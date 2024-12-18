Ліквідація Кирилова: помсти Москви боятися не варто
Хочу трохи заспокоїти тих, які бояться, що факт утилізації російського генерала в Москві призведе до терористичних актів в українських містах
По-перше, пропоную згадати, що росіяни, для прикладу, убили в Києві українського розвідника — полковника Шаповала задовго до повномасштабного вторгнення 2022 року.
По-друге, ми з вами практично кожного дня перебуваємо під ракетами та безпілотниками дикої держави-терориста, ходимо між краплинами життя і смерті.
По-третє, Москва давно хоче знищити українців як таких. І це не залежить від того, чинитиме наш народ опір чи ні.
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Безумовно ми хочемо на своїй землі жити, працювати, розвиватися, бути щасливими.
Натомість ворог хоче бачити нас у могилі.
Тому дії наших спецпризначенців є виправданими та закономірними.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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