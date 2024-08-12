Особливо коли наступати їй потенційно треба через ліси та болота, що складають майже увесь кордон.

Єдине, чого б варто було боятись у контексті Білорусі — що звідти буде наступати армія РФ.

Ні, армія РФ не може зараз наступати з Білорусі через відсутність сил, засобів і особливо сил і засобів у самій Білорусі.

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2022 року вони зайшли в тому числі з Білорусі, бо в них було ще 6 напрямків просування. Зараз це вже неможливо.

Все, що зараз розігрує Лука — це інформаційний відвертальний цирк, який доводить нам, що Путіну зараз дуже боляче. І, схоже, ми досі до кінця не розуміємо наскільки.

Спостерігаємо далі. Віримо в задум наших. Не віримо провокаціям ворога.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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