Про грізні заяви Лукашенка: він став васалом Китаю
Головне, на що треба звертати увагу, — навчання з РФ і перекидання військ РФ
1. Лукашенко не міг відреагувати інакше. Після його гнівних заяв, що він може навіть закрити посольство, — Росія не зможе йому зробити предʼяви. Навіть кулуарні.
2. Висування військ до кордону України — це ні про що. Він не збирається воювати. Він демонструє гнів (і демонструє його росіянам). І поки це гра. За бажання можна навіть знайти елементи насмішки над РФ, бо висунули "Полонез", який так потрібен Росії, але його Білорусь і Китай (точніше просто Китай) не продають РФ. Тому росіяни й торгуються зараз з Іраном.
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3. Головне, на що треба звертати увагу, — навчання з РФ і перекидання військ РФ. Поки цього немає. І перекидання військ не робиться за один день. Але ще раз повторюся: дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін.
4. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ зараз відіграє Китай. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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