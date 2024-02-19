Як же важко їм зізнатися, навіть самим собі, що всі наші провали та поразки однаково, як і досягнення, мають лише одного творця. І кожен може побачити його, подивившись у дзеркало. Дуже смішно чути від деяких людей слова "звичайно, у вас завжди народ винний та його вибір, а не політики".

Але нічого не зміниться на краще, поки ці люди не зрозуміють, що саме їх вибір призводить до того, що вони та їхні діти погано живуть. Все взаємопов'язано. І роботу над помилками ніхто не скасовував.

До речі, не слід забувати, що люди обирають собі подібних. Розумні обирають розумних, дурні – дурнів, чесні обирають чесних, корупціонери – корупціонерів, а алкоголіки та наркомани – таких же алкоголіків та наркоманів. Потрібно визнати, що патріоти обирають патріотів, а "яка різниця" - так само голосує.

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ВР – це майже ідеальне відображення зрізу наших виборців. Стефанчук, Клочко, Трухін, Арахамія, Гетманцев, Третьякова, Безугла, Куницький, Богуцька, Юрченко, Шевченка, Іванисов, Кузміних, Корнієнко, Камельчук, Дмитрук, Куницький та навіть Ківа з Медведчуком або корабельні сосни потрапили до ВР, бо за них віддали голоси українці. І навіть за Брагара та Анал-табу, схоже, голосували такі ж самі, хто міг зробити так само, якщо опинилися на їхньому місці та отримали такі ж конверти. Не саме так, але в тому ж стилі. І поки самі люди не зміняться, то і якість ВР не зміниться. Я про наступні скликання.

А тепер можете почати обурюватись цим текстом, писати, що народ мені не той і ще щось. Але на якість життя це обурення не вплине і краще ми не житимемо. А от якщо критично аналізуватимете кожного кандидата і думатимете за кого віддати свій голос, тобто шанс, що вже через пару скликань побачите зміни на краще. Не лише на наступних виборах, коли б вони не стануться, а завжди!

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До речі, чи можете ви помилитися на наступних виборах? Так! Але якщо не працювати над помилками, то вірогідність помилки буде значно вищою. І щоб не було дурних думок, то заздалегідь повідомляю, що я у парламент не хочу і тому не буду балотуватися на виборах до ВР. Немає бажання. Абсолютно. Я свій борг служіння державі вже віддав з 2014 року по 2019. Тому мене кандидатом не розглядайте. Але я хочу жити в цивілізованій України, тому зацікавлений у позитивному результаті.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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