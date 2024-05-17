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OPINION

"МАФ московського патріархату" знесли. Із законом досі зволікають

Микола Княжицький
17 травня, 2024 п'ятниця
16:11
Погляд Микола Княжицький
Зміст

Це ще раз вказує на необхідність системного розв'язання проблем

Те, що в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нарешті знесли сумнозвісний "МАФ московського патріархату", це, звісно, добре. Окремо вражає, що гроші на примусове виконання судового рішення про знесення були зібрані українцями буквально за декілька годин. Що в прямій формі сигналізує, наскільки великим є запит в суспільстві позбутись впливу Росії на нашу країну через афілійовані з Кремлем релігійні організації.

Так само це ще раз вказує на необхідність системного розв'язання проблем. Адже необхідність на законодавчому рівні розірвати звʼязки українських релігійних організацій з відомими московськими офісами, які ведуть "священну війну" проти України та освячують запуски ракет по Одесі, Харкову, Львову та багатьох інших містах — це питання вже перезріло.

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Показовий приклад надають інші країни ЄС. Буквально днями МВС Естонії прямо висунули вимогу місцевій Естонській православній церкві розірвати зв'язки з РПЦ, визнавши діяльність патріарха Кирила єрессю. Буде дивно, якщо Естонія в розірванні зв'язків з російською агентурою в релігійному середовищі обжене Україну, яка стікає кров'ю від російської війни.

Закликаю владу припинити зволікання і винести такий необхідний законопроєкт на голосування Верховної Ради України.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
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