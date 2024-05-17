Те, що в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нарешті знесли сумнозвісний "МАФ московського патріархату", це, звісно, добре. Окремо вражає, що гроші на примусове виконання судового рішення про знесення були зібрані українцями буквально за декілька годин. Що в прямій формі сигналізує, наскільки великим є запит в суспільстві позбутись впливу Росії на нашу країну через афілійовані з Кремлем релігійні організації.

Так само це ще раз вказує на необхідність системного розв'язання проблем. Адже необхідність на законодавчому рівні розірвати звʼязки українських релігійних організацій з відомими московськими офісами, які ведуть "священну війну" проти України та освячують запуски ракет по Одесі, Харкову, Львову та багатьох інших містах — це питання вже перезріло.

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Показовий приклад надають інші країни ЄС. Буквально днями МВС Естонії прямо висунули вимогу місцевій Естонській православній церкві розірвати зв'язки з РПЦ, визнавши діяльність патріарха Кирила єрессю. Буде дивно, якщо Естонія в розірванні зв'язків з російською агентурою в релігійному середовищі обжене Україну, яка стікає кров'ю від російської війни.

Закликаю владу припинити зволікання і винести такий необхідний законопроєкт на голосування Верховної Ради України.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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