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OPINION

Проблему РПЦ можна розв'язати одним легальним рішенням – має бути закон

Микола Княжицький
3 травня, 2024 п'ятниця
14:03
Погляд Микола Княжицький
Зміст

Лише 685 українських церков офіційно розірвали зв’язки з РПЦ від початку великої війни. З більш ніж 8 тисяч, які діяли в України станом на кінець лютого 2022 року

Ця статистика є найкращим показником реального бажання влади боротись проти російського впливу. Можна прийняти ще десяток рішень РНБО, сотню президентських указів та оприлюднити мільйони пресреліз про "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із РПЦ релігійних організацій". Але ми розуміємо, що кожна з цих 8 тисяч пов’язаних з Росією церков, по суті є офіційним представництвом РПЦ в Україні. РПЦ, яка офіційно проголошує священну війну проти України та щодня агітує за вбивства українців.

Якщо влада не бачить в цьому проблеми, то чи буде проблемою якщо яке-небудь ФСБ вирішить офіційно зареєструвати свою дочірню фірму де-небудь в Волинській області?

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У цієї проблеми є лише одне легальне вирішення – має бути закон. Закон, який заборонятиме діяльність РПЦ. Закон, який дозволить виконавчій владі моніторити зв’язки РПЦ з українськими релігійними організаціями, та допомагати їх розривати. Закон, на підставі якого релігійні громади зможуть ініціювати переходи з-під московського управління. Закон, який допоможе розв'язати цю проблему у законний спосіб, а не ігнорувати її.

Такий Закон на розгляді Верховної Ради перебуває вже майже півтора року. Законопроєкт підготовлений до голосування профільним парламентським комітетом, і два місяці апарат Верховної Ради під різними приводами його не оприлюднює.

Сподіваюсь, що в травні ми побачимо нарешті цей законопроєкт в порядку денному парламенту, і Верховна Рада, хоч і з великим запізненням, але нарешті прийме такий важливий закон.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
РПЦ
ФСБ
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