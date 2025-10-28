Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
OPINION

Магія малих речей

Володимир Єрмоленко
28 жовтня, 2025 вiвторок
20:01
Погляд

Усі великі речі зіткані з малих. Усе велике — це тисячі, мільйони, мільярди малих кроків. Так працює фізика турботи

Зміст

Ти не виростиш дітей, не роблячи з ними й для них тисячі малих речей щодня. Ти не побудуєш чогось значного, не занурившись в плетиво "мікроменеджменту". Ти не побудуєш будинку, міста, країни, не розвʼязавши тисячі, мільйони, мільярди дрібних проблем. 

Think big завжди передбачає турботу про мале. 

У кожному акті турботи є явне чи неявне розуміння, що без нашого втручання щось розвалиться, світ (хай навіть і маленький світ) зруйнується

Читайте також: Цінуйте спільнототворців

Якщо Бог нас створив за своїм образом і подобою, то він нас створив субʼєктами турботи. 

І тоді зʼявляється магія — творчості, розвитку, народження, становлення. Бо магія стається лише тоді, коли хтось про щось подбав.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

