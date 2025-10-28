Ти не виростиш дітей, не роблячи з ними й для них тисячі малих речей щодня. Ти не побудуєш чогось значного, не занурившись в плетиво "мікроменеджменту". Ти не побудуєш будинку, міста, країни, не розвʼязавши тисячі, мільйони, мільярди дрібних проблем.

Think big завжди передбачає турботу про мале.

У кожному акті турботи є явне чи неявне розуміння, що без нашого втручання щось розвалиться, світ (хай навіть і маленький світ) зруйнується.

Якщо Бог нас створив за своїм образом і подобою, то він нас створив субʼєктами турботи.