Магія малих речей
Усі великі речі зіткані з малих. Усе велике — це тисячі, мільйони, мільярди малих кроків. Так працює фізика турботи
Ти не виростиш дітей, не роблячи з ними й для них тисячі малих речей щодня. Ти не побудуєш чогось значного, не занурившись в плетиво "мікроменеджменту". Ти не побудуєш будинку, міста, країни, не розвʼязавши тисячі, мільйони, мільярди дрібних проблем.
Think big завжди передбачає турботу про мале.
У кожному акті турботи є явне чи неявне розуміння, що без нашого втручання щось розвалиться, світ (хай навіть і маленький світ) зруйнується.
Якщо Бог нас створив за своїм образом і подобою, то він нас створив субʼєктами турботи.
І тоді зʼявляється магія — творчості, розвитку, народження, становлення. Бо магія стається лише тоді, коли хтось про щось подбав.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
