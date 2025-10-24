Якщо США скинуть Мадуро, у Трампа з’являться всі підстави скасовувати санкції на венесуельську нафту, і ціна у світі відповідно полетить вниз.

Останніми тижнями Трамп часто повторює тезу, що ціна на нафту може змусити Путіна всерйоз ставитися до перемовин про мир.

А кілька тижнів тому були навіть повідомлення у ЗМІ, що індуси просили у Трампа зняти санкції з венесуельської нафти, аби у них була дешева альтернатива російській...

До речі, опозиціонерка з Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка "замість Трампа" отримала премію миру – може бути чудовою кандидаткою на наступницю Мадуро. Історія вміє грати цікаві жарти.

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.