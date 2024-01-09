Мар'яна Безугла входить до числа славлених президентських "5-6 менеджерів"?
Голосування за відкликання Марʼяни Безуглої з комітету нацбезпеки й оборони в залі Верховної Ради стане лакмусовим папірцем і покаже, хто насправді стоїть за атаками на ЗСУ
Римський державний діяч і полководець часів Пунічних воєн Квінт Фабій Максим-старший якось сказав сину, який пропонував йому "пожертвувати кількома людьми", аби зайняти вигідну позицію: "А ти сам не хочеш бути серед тих кількох?".
Нагадалось у контексті безумних спроб захистити найвразливіше місце президентської команди — провал підготовки до вторгнення.
Виявляється, Путіна … приманили під Київ "шашликами"?!!
Мабуть, вважається, що загиблі при цьому — і на півночі, і на півдні, і на сході країни — це оті "кілька", якими найвеличніші пожертвували?..
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Фото: Facebook Мар'яни БезуглоїЦе ще одне пояснення, яке лиш додатково закопує клієнта.
Але вже днями буде важливий момент істини. Якщо при всьому цьому Марʼяна збереже мандат і посаду в комітеті — значить, усі її дії, висловлювання, атаки на військових настільки погоджені з президентським Офісом, що за неї чіпляються за будь-яку ціну.
І вона таки входить до числа тих славлених "5-6 менеджерів". Що багато чого говорить про керівників таких "менеджерів".
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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