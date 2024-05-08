Майже півтора року триває розгляд Верховною Радою законопроєкту про заборону російської церкви
Весь цей час влада вперто блокує його прийняття, постійно вигадуючи причини чому "не на часі". Але зараз всі питання, які довгі місяці гальмували розгляд, нарешті вирішені, і законопроект готовий до голосування
Його текст офіційно оприлюднений на сайті парламенту, і до прийняття закону залишився лише один крок – голосування депутатами.
Але з якихось причин цього тижня проєкт не винесений на розгляд парламенту. Влада так само продовжує відтягувати момент прийняття закону, на який чекає суспільство.
Цього тижня оприлюднені статистичні дані, за якими 83% українців вважають, що держава має втрутитись у діяльність церкви московського патріархату. Цифри красномовно демонструють силу суспільного запиту на врегулювання діяльності релігійних організацій, які так чи інакше пов’язані з РПЦ. І є лише один законний спосіб це зробити – прийняти відповідний закон.
Статистика підтверджує, що український народ підтримує цей законопроєкт. Сподіваюся, влада не піде всупереч волі народу, і найближчим часом винесе нарешті його на голосування до парламенту! А депутати мають почути своїх виборців, і підтримати законопроєкт.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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