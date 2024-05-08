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OPINION

Майже півтора року триває розгляд Верховною Радою законопроєкту про заборону російської церкви

Микола Княжицький
8 травня, 2024 середа
19:15
Погляд Микола Княжицький
Зміст

Весь цей час влада вперто блокує його прийняття, постійно вигадуючи причини чому "не на часі". Але зараз всі питання, які довгі місяці гальмували розгляд, нарешті вирішені, і законопроект готовий до голосування

Його текст офіційно оприлюднений на сайті парламенту, і до прийняття закону залишився лише один крок – голосування депутатами. 

Але з якихось причин цього тижня проєкт не винесений на розгляд парламенту. Влада так само продовжує відтягувати момент прийняття закону, на який чекає суспільство. 

Цього тижня оприлюднені статистичні дані, за якими 83% українців вважають, що держава має втрутитись у діяльність церкви московського патріархату. Цифри красномовно демонструють силу суспільного запиту на врегулювання діяльності релігійних організацій, які так чи інакше пов’язані з РПЦ. І є лише один законний спосіб це зробити – прийняти відповідний закон. 

Статистика підтверджує, що український народ підтримує цей законопроєкт. Сподіваюся, влада не піде всупереч волі народу, і найближчим часом винесе нарешті його на голосування до парламенту! А депутати мають почути своїх виборців, і підтримати законопроєкт.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Верховна Рада
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
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