Саме зараз ми з вами стаємо свідками небезпечної спроби популістів перетворитися на автократів. Іншого виходу і них і немає. Популіст за визначенням не здатний виконати свої передвиборчі обіцянки, тому що вони брехливі. Єдиний для нього шанс утриматися при владі й не понести відповідальності - контроль над медіа та електоральним процесом.

Соціальні мережі змінюють алгоритми впливу буквально на наших очах. Х став іграшкою безвідповідального мільярдера. Tik Tok такою іграшкою близьких до Трампа бізнесменів стане завтра, принаймні в Америці. Telegram вже давно інструмент маніпуляції, його власник-мільярдер цим пишається. Нічого спільного зі свободою слова це взагалі немає.

Традиційні медіа можна залякати, їхніх провідних журналістів маргіналізувати. В мене є життєвий досвід спостереження за таким процесом в Росії. Адже Путін також приходив до влади як популіст, який обіцяв мочити терористів у сортирі. На початку його першого терміну зникли незалежні телеканали, на початку другого — незалежні газети. За Медведєва альтернативна думка вже існувала виключно в резервації.

Звісно, Росія — не Сполучені Штати. Але і Трамп - не Путін, і часи змінились, і рівень ідіотизму потенційних виборців на Заході буквально зашкалює і починає бути схожим на рівень ідіотизму мешканців пострадянського простору. Якщо виявиться, що на Заході немає ефективної судової влади — саме судової влади, а не вільних медіа — ніяких неслухняних журналістів скоро не буде не тільки на пресконференціях Трампа, але й взагалі в Америці.

Якщо вам потрібно накласти цей сценарій на власний ґрунт, ви здатні зробити це самостійно. Не заважатиму.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів