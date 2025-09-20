МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
З точки зору Путіна, тиск на Європу — це головний шлях до виходу України з Донбасу. А тому, провокації будуть регулярними
1. Закінчення війни в логіці Путіна передбачає такі моменти:
- повна окупація Донбасу;
- завершення, хоча б в основних параметрах формування Чебурнету, як головного, з точки зору внутрішніх служб Кремля, запобіжника від подальших революцій;
- часткове зняття санкцій і початок політичного діалогу з Заходом.
2. Головною перепоною, з погляду Кремля щодо захоплення Донбасу, є Європа. Адже саме ЄС поки є гальмом для зняття санкцій з РФ. Але тут ми маємо розуміти, для Європи, яка декларує примат цінностей над усім іншим, важливими є відповіді на два питання:
- як буде забезпечена довготривала безпека Європи;
- параметри подальших економічних витрат, повʼязаних з новими геополітичними реаліями (ЄС не хоче бути вічною дійною коровою).
3. Я вже писав: як тільки ЄС зрозуміє відповіді на ці питання, їхня думка щодо України може почати змінюватися. І Росі вважає, що атаки на Польщу чи Естонію прискорюватимуть цей процес (чи справді це так — поки відповідь неочевидна).
Читайте також: В небі над Балтикою
4. Головна помилка росіян полягає в тому, що поки США не готові давати відповіді на ці питання, бо в логіці Трампа, він нічого не має робити, а всі мають заплатити за його нічого не роблення.
5. Саме тому ми зараз маємо патову ситуацію. Європа боїться, США не хоче, а Росія не може нічого, крім провокацій. Китай традиційно чекає.
6. Ситуація може змінитися лише в той момент коли одна зі сторін змінить свою позицію. Це станеться. Але не зараз і поки спрогнозувати, хто з чотирьох гравців перший порушить цей баланс дуже складно (я вважаю, що найменш реалістичним є початок воєнної операції Росією, а найбільш реалістичною є гра Китаю).
7. При цьому, поки не варто переживати щодо зупинки допомоги ЄС для України. Чому? Читайте п. 3.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
