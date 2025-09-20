Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
OPINION

МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?

Вадим Денисенко
20 вересня, 2025 субота
12:06
Погляд

З точки зору Путіна, тиск на Європу — це головний шлях до виходу України з Донбасу. А тому, провокації будуть регулярними

Зміст

1. Закінчення війни в логіці Путіна передбачає такі моменти:

  • повна окупація Донбасу;
  • завершення, хоча б в основних параметрах формування Чебурнету, як головного, з точки зору внутрішніх служб Кремля, запобіжника від подальших революцій;
  • часткове зняття санкцій і початок політичного діалогу з Заходом.

2. Головною перепоною, з погляду Кремля щодо захоплення Донбасу, є Європа. Адже саме ЄС поки є гальмом для зняття санкцій з РФ. Але тут ми маємо розуміти, для Європи, яка декларує примат цінностей над усім іншим, важливими є відповіді на два питання:

  • як буде забезпечена довготривала безпека Європи;
  • параметри подальших економічних витрат, повʼязаних з новими геополітичними реаліями (ЄС не хоче бути вічною дійною коровою). 

3. Я вже писав: як тільки ЄС зрозуміє відповіді на ці питання, їхня думка щодо України може почати змінюватися. І Росі вважає, що атаки на Польщу чи Естонію прискорюватимуть цей процес (чи справді це так — поки відповідь неочевидна).

Читайте також: В небі над Балтикою

4. Головна помилка росіян полягає в тому, що поки США не готові давати відповіді на ці питання, бо в логіці Трампа, він нічого не має робити, а всі мають заплатити за його нічого не роблення.

5. Саме тому ми зараз маємо патову ситуацію. Європа боїться, США не хоче, а Росія не може нічого, крім провокацій. Китай традиційно чекає.

6. Ситуація може змінитися лише в той момент коли одна зі сторін змінить свою позицію. Це станеться. Але не зараз і поки спрогнозувати, хто з чотирьох гравців перший порушить цей баланс дуже складно (я вважаю, що найменш реалістичним є початок воєнної операції Росією, а найбільш реалістичною є гра Китаю). 

7. При цьому, поки не варто переживати щодо зупинки допомоги ЄС для України. Чому? Читайте п. 3.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Європа
Війна з Росією
США
санкції ЄС проти Росії
Дипломатія
Читайте також:
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:38
сили ППО
Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV