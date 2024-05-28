Мільйони для пінгвінів
Щодо української експедиції в Антарктиду та 11 мільйонів доларів на її забезпечення
Україна має свою станцію імені Вернадського.
Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиці. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
Аби до неї дістатись, потрібні місяці, а аби там проводити дослідження — роки.
До цього ми не мали власного корабля і діставатись туди було, як на МКС, — силами партнерів. Тепер ми маємо власний криголам "Ноосфера", який досліджує Антарктичний (Південний) океан. Та доправляє людей до Вернадського.
Для мене це один з найбільших вкладів держави під час каденції Зеленського в майбутнє України.
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Була б моя воля, я б половину бюджету вклав у науку та освіту, бо масово інженерів не маємо, науковців не маємо, математиків світового рівня масово не маємо, хіміків масово не маємо, а потім питаємо де виробництво, де наука, де оті РЕБи, електродетонатори, комп'ютери власного виробництва та зброя. А все починається з фінансування науки, присутності в ній, комунікації з міжнародним науковим співавторством та товариством та спільними програмами.
Бо якось мені один з генералів на пропозицію відправити групу фахівців в Ізраїль для дослідження РЕБ відповів по-солдатськи — на*уй надо, хай сюди везуть. А потім не закупив жодного засобу навіть маючи кошти. А воно ж так не працює.
Треба співпрацювати з іншими країнами, обмінюватись досвідом і тільки тоді можливо досягнуту політичної, а потім і наукової та технічної кооперації.
Інакше будемо обабіч історії з усіма наслідками.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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