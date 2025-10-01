Після повномасштабної війни в Україні Євросоюз поступово набуває рис оборонного союзу – із бюджетом на армію, новим Єврокомісаром з питань оборони та намірами створити нову, менш залежну від США архітектуру безпеки на континенті, здатну дати відсіч Росії. Це безумовно важливі геополітичні зрушення, але відбуваються вони вкрай повільно.

Молдова з її Придністров’ям – це безумовно виклик для ЄС. Країна є це по суті останнім плацдармом, через який Путін хоче затягнути в Європу силові сценарії. Переконаний, якби не стіна ЗСУ Росія б прямо зараз масово заходила у Молдову через Придністров’я у форматі "антимайдану".

Але цього не сталося. На виборах молдовани свою частину для безпеки Європи зробили. Тепер черга Європи. І треба діяти швидко. Ефективна інтеграція до ЄС має стати відповіддю Росії та залишатиме мало шансів для існування проросійського анклаву. І якщо це станеться – це стане серйозною заявкою ЄС на вміння самостійно розв'язувати важливі питання власної безпеки.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.