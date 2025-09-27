28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де: висока ймовірність посилення проросійських сил;

початок політичної кризи;

імпічмент проєвропейського президента;

запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання Росією контролю над Молдовою.

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Разстановка сил зараз (згідно з опитуваннями): 1. Проєвропейський блок (центр — правий): домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС. Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").

2. Проросійський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий. Ключові гравці: Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігоря Додона та PCRM): ~33-36%.

Соціалістична партія (PSRM): ~15%.

Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).

Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів. Читайте також: Вибори у Молдові і російська стратегія

Ключові фактори: енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції;

Росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією;

у Придністров'ї (російські "миротворці") – 100% проросійський контроль, ~10% електорату;

йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025): Проросійські BEP (Патріотичний блок) - 33.4%;

PSRM (Соціалісти)- 14.8%;

BV (Перемога, Шор) - 8.0%;

BA (Альтернатива) - 5.9%.

Проєвропейські: PAS (Дія і солідарність) - 31.6%;

PN (Наша партія) - 6.0%.

Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики. Читайте також: Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля

Що далі?

Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію - "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.

Контроль Москви над Молдовою (через проросійську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:

розширити кордон з Україною.

Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ). У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.

Відірвати ресурси ЗСУ.

Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків.

Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.

Кордон: Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія - "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.

Це якщо коротко. Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.