Молдовський виклик: чого очікувати Україні
Друзі, погані новини привіз, вибачте. Був у Кишиневі проїздом, переговорив із друзями, які глибоко розуміють політичні процеси
28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де:
- висока ймовірність посилення проросійських сил;
- початок політичної кризи;
- імпічмент проєвропейського президента;
- запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання Росією контролю над Молдовою.
Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.
Разстановка сил зараз (згідно з опитуваннями):
1. Проєвропейський блок (центр — правий): домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС.
Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").
2. Проросійський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий.
Ключові гравці:
- Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігоря Додона та PCRM): ~33-36%.
- Соціалістична партія (PSRM): ~15%.
- Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).
- Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.
3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів.
Читайте також: Вибори у Молдові і російська стратегія
Ключові фактори:
- енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції;
- Росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією;
- у Придністров'ї (російські "миротворці") – 100% проросійський контроль, ~10% електорату;
- йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).
Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):
Проросійські
- BEP (Патріотичний блок) - 33.4%;
- PSRM (Соціалісти)- 14.8%;
- BV (Перемога, Шор) - 8.0%;
- BA (Альтернатива) - 5.9%.
Проєвропейські:
- PAS (Дія і солідарність) - 31.6%;
- PN (Наша партія) - 6.0%.
Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.
Читайте також: Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
Що далі?
Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію - "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.
Контроль Москви над Молдовою (через проросійську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:
- розширити кордон з Україною.
- Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ). У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.
- Відірвати ресурси ЗСУ.
- Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків.
- Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.
Кордон:
Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія - "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.
Це якщо коротко.
Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.
Чи готові ми до нього?
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
