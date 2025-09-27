Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Молдовський виклик: чого очікувати Україні

Анатолій Амелін
27 вересня, 2025 субота
12:00
Погляд

Друзі, погані новини привіз, вибачте. Був у Кишиневі проїздом, переговорив із друзями, які глибоко розуміють політичні процеси

Зміст

28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де:

  • висока ймовірність посилення проросійських сил;
  • початок політичної кризи;
  • імпічмент проєвропейського президента;
  • запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання Росією контролю над Молдовою.

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Разстановка сил зараз (згідно з опитуваннями):

1. Проєвропейський блок (центр — правий): домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС. 

Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").

2. Проросійський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий. 

Ключові гравці:

  • Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігоря Додона та PCRM): ~33-36%.
  • Соціалістична партія (PSRM): ~15%.
  • Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).
  • Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів.

Читайте також: Вибори у Молдові і російська стратегія

Ключові фактори: 

  • енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції;
  • Росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією; 
  • у Придністров'ї (російські "миротворці") – 100% проросійський контроль, ~10% електорату;
  • йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):

Проросійські

  • BEP (Патріотичний блок) - 33.4%;
  • PSRM (Соціалісти)- 14.8%;
  • BV (Перемога, Шор) - 8.0%;
  • BA (Альтернатива) - 5.9%.

Проєвропейські:

  • PAS (Дія і солідарність) - 31.6%;
  • PN (Наша партія) - 6.0%.

Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.

Читайте також: Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля

Що далі?

Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію - "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів. 

Контроль Москви над Молдовою (через проросійську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:

  • розширити кордон з Україною.
  • Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ). У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.
  • Відірвати ресурси ЗСУ.
  • Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків.
  • Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.

Кордон: 

Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія - "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.

Це якщо коротко.

Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.

Чи готові ми до нього?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

