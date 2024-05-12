Москва — смертельний посередник
Як тільки Москву викинули з переговорів, Азербайджан і Вірменія почали знаходити спільну мову
Цей "посередник" і "миротворець" тільки те й робив, що, використовуючи давні історичні події, десятки років роздмухував війну між двома кавказькими народами, продаючи зброю відразу двом країнам.
Звісно, ситуація складніша, ніж видається на перший погляд. Це й посилена роль Туреччини як одного з регіональних лідерів, і економічне піднесення від нафти Азербайджану, і зайнятість Москви в агресії проти України…
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Але висновок все одно напрошується один: там, де Москва, завжди кров, каліцтво, смерть, руйнування і злидні. Там не буде ні миру, ні процвітання, ні щастя.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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