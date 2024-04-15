Виглядає так, що Україні треба буде знову в переговорних процесах включати аргумент про можливу нову хвилю вимушених переселенців у Європу. На цей раз — через гуманітарну катастрофу, яку включила як елемент війни російська недофедерація.

Удари по виключно цивільній інфраструктурі — не тільки стратегія на вбивство української економіки. Це план тотального знищення засобів для життя навіть в тих містах, де є системи ППО.

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Очевидно, ми всі повинні готуватися до віялових відключень, незалежно від регіонів. Тому зараз (як ніколи за останній рік) ми маємо активізувати переговори з тими нашими міжнародними партнерами, які хоч трохи заглядають у завтра, а не живуть сьогоднішнім передвиборчим угаром.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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