Може, на Європу вплине чергова хвиля українських біженців?
Удари Росії по виключно цивільній інфраструктурі - план тотального знищення засобів для життя
Виглядає так, що Україні треба буде знову в переговорних процесах включати аргумент про можливу нову хвилю вимушених переселенців у Європу. На цей раз — через гуманітарну катастрофу, яку включила як елемент війни російська недофедерація.
Удари по виключно цивільній інфраструктурі — не тільки стратегія на вбивство української економіки. Це план тотального знищення засобів для життя навіть в тих містах, де є системи ППО.
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Очевидно, ми всі повинні готуватися до віялових відключень, незалежно від регіонів. Тому зараз (як ніколи за останній рік) ми маємо активізувати переговори з тими нашими міжнародними партнерами, які хоч трохи заглядають у завтра, а не живуть сьогоднішнім передвиборчим угаром.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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